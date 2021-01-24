На греческом острове Тинос задержан прибывший на угнанном судне россиянин
- 24 января 2021, 19:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За попытку незаконного пересечения границы на греческом острове Тинос задержан гражданин РФ 1988 года рождения.
В настоящее время посольство РФ в Греции выясняет обстоятельства ареста россиянина.
Пока от греческих властей получена лишь устная информация о случившемся.
«Посольство активно занимается этим вопросом. Находимся в контакте с Береговой охраной и полицией острова Тинос», — рассказали ТАСС в российской дипмиссии.
Как сообщила ранее газета Proto Thema, портовые власти острова Тинос арестовали 33-летнего гражданина РФ, который незаконно проник в Грецию на парусной лодке, украденной в турецком портовом городе Чешме. Имя и фамилия россиянина не приводятся.
По данным издания, парусник сел на мель 22 января в морском районе Киония близ острова Тинос, после чего два патрульных катера направились к тому месту, где и обнаружили лодку. В ходе расследования было установлено, что этот парусник был украден 19 января 2021 года в Чешме.
Сейчас судно находится на песчаном мелководье и вскоре будет оттуда отбуксировано в порт.
Ранее сообщалось, что полиция Тбилиси жестко задержала российского блогера за съемку в участке.
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