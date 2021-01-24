найти ×
   
  • USD +0.99
    74.36
  • EUR +1.44
    90.41
СохранитьСохранено0
×

103648

В «Ростехе» рассказали о создании истребителя-перехватчика нового поколения

Small f1a6d446e0
© wikipedia.org / пресс-служба президента РФ

© wikipedia.org / пресс-служба президента РФ

В России приступили к разработке истребителя-перехватчика нового поколения.

Как рассказали в «Ростехе», проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ, в результате которых будет создан прототип.

Ранее в самолетостроительной корпорации «МиГ» сообщили, что МиГ-41, который должен прийти на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.

Предполагается, что МиГ-41 станет «абсолютно новым самолетом», а не глубокой модернизацией своего предшественника. Этот истребитель будет создан на основе совершенно новых технологий по работе в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота, отмечает «РИА Новости».

© Александр Улановский / Коллаж / Ridus

© Александр Улановский / Коллаж / Ridus

В прошлом году американский журнал Military Watch спрогнозировал, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. В частности, сообщалось, что МиГ-41 будет сочетать преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, а также технологии нового поколения. Таким образом, МиГ-41 может стать серьезной угрозой для вражеских спутников.

Ранее стало известно, что гиперзвуковые противоракеты, официально именуемые «многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата» (МФРК ДП), будут устанавливаться на истребитель-перехватчик МиГ-31 и в перспективе на МиГ-41.

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна находится на первом месте по разработки новых видов вооружений, в том числе гиперзвукового и антигиперзвукового оружия.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Сменил гнев на милость»: как поладили кот и пес
2707761читать позжечитаю позже
Животные
«Это – мой друг»: щенок протестировал терпение кота
20018255читать позжечитаю позже

главное


История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход

В 1941 году он помогал спасать детей из блокадного Ленинграда.

105948читать позжечитаю позже

Животные
Шанс на понимание: в Южной Корее сделали «умный» ошейник для собак12 января

Устройство распознает пять эмоций и уже удивляет владельцев.

303263читать позжечитаю позже