В «Ростехе» рассказали о создании истребителя-перехватчика нового поколения

В России приступили к разработке истребителя-перехватчика нового поколения.

Как рассказали в «Ростехе», проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ, в результате которых будет создан прототип.

Ранее в самолетостроительной корпорации «МиГ» сообщили, что МиГ-41, который должен прийти на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.

Предполагается, что МиГ-41 станет «абсолютно новым самолетом», а не глубокой модернизацией своего предшественника. Этот истребитель будет создан на основе совершенно новых технологий по работе в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи без пилота, отмечает «РИА Новости».

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В прошлом году американский журнал Military Watch спрогнозировал, какими могут быть российские боевые самолеты будущего. В частности, сообщалось, что МиГ-41 будет сочетать преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, а также технологии нового поколения. Таким образом, МиГ-41 может стать серьезной угрозой для вражеских спутников.

Ранее стало известно, что гиперзвуковые противоракеты, официально именуемые «многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата» (МФРК ДП), будут устанавливаться на истребитель-перехватчик МиГ-31 и в перспективе на МиГ-41.

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна находится на первом месте по разработки новых видов вооружений, в том числе гиперзвукового и антигиперзвукового оружия.