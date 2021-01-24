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На нелегальной вечеринке в Лондоне задержали 300 человек

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

Лондонская полиция задержала 300 человек во время нелегальной вечеринки.

За нарушение карантинных норм были выписаны штрафы на общую сумму в 15 тысяч фунтов стерлингов.

Инцидент произошел в субботу, 23 января, в лондонском районе Хакни.

Получив информацию о готовящейся вечеринке, сотрудники полиции выдвинулись на место и по громкой музыке, раздававшейся из помещения в одной из арок железнодорожного путепровода, обнаружили большую группу молодежи.

Правоохранителям пришлось вызвать подкрепление, в том числе полицейских с собаками и вертолет.

С организаторами и участниками вечеринки неоднократно пытались поговорить, но те не выразили желания сотрудничать и заперли двери помещения изнутри для того, чтобы полиция не смогла помешать продолжению веселья.

В результате стражам порядка удалось проникнуть в помещение и задержать находившихся там людей. Некоторые участники вечеринки попытались скрыться, однако 78 из них удалось поймать и оштрафовать на 200 фунтов стерлингов каждого за нарушение карантина, приводит «РИА Новости» сообщение Скотланд-Ярда.

© pixabay.com

© pixabay.com

Напомним, 4 января премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании уже третьего по счету карантина из-за нового варианта коронавирусной инфекции. Штамм распространяется «с пугающей скоростью».

Общенациональный локдаун вступил в силу 6 января. С этого дня «население страны должно оставаться дома, если только человек не должен передвигаться по крайне ограниченному набору причин, в том числе по работе».

Как писал ранее ridus.ru, власти Великобритании предприняли «решительные действия» в ответ на изменение эпидемической обстановки. Теперь в страну смогут попасть только те, кто сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию не ранее чем за 72 часа до выезда из страны пребывания. Это касается как граждан Англии, так и иностранцев.

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