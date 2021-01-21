Россиян предупредили о кредитном коллапсе

В условиях стагнации экономики кредиты станут менее доступными для россиян, считают экономисты.

Они убеждены, что банки будут и дальше ужесточать требования к потенциальным заемщикам.

По мнению директора Института экономики Руслана Гринберга, пока снижаются доходы граждан, а экономика находится в состоянии стагнации, требования банков к потенциальным заемщикам будут ужесточаться.

«В связи со стремительным снижением уровня жизни, все большее количество людей нуждается в деньгах. И получить их будет больше неоткуда, придется занимать», — сказал он в беседе с URA.RU.

Гринберг подчеркнул, что поскольку проблема возвращения денег обостряется, напряжение банковской системы возрастает, а реакция банков вполне предсказуема.

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

В свою очередь директор института экономики и финансов Государственного университета управления Валерий Сенков заявил, что за ужесточением требований банков к потенциальным заемщикам стоит единый финансовый регулятор — Центробанк. «Сама эта система направлена на то, чтобы не допустить высокой долговой нагрузки на физические лица», — отметил он в интервью изданию. По словам эксперта, с учетом того, что реальные располагаемые доходы падают, доступность кредита в новых условиях будет ответственной.

Ранее Центробанк решил ввести прямые ограничения на получение высокорискованных кредитов для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки.

Как сообщал ridus.ru, российские кредитные организации выступили против раскрытия причин отказов в кредитах. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Ранее соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите» внес в Госдуму парламент Калмыкии.

По действующему законодательству банки имеют право отказаться от заключения кредитного договора с клиентом без объяснений. Парламентарии считают, что кредиторы должны давать несостоявшимся заемщикам мотивированное объяснение с указанием причин отказа.