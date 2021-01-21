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Россиян предупредили о кредитном коллапсе

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© Коллаж/Ridus.ru

© Коллаж/Ridus.ru

В условиях стагнации экономики кредиты станут менее доступными для россиян, считают экономисты.

Они убеждены, что банки будут и дальше ужесточать требования к потенциальным заемщикам.

По мнению директора Института экономики Руслана Гринберга, пока снижаются доходы граждан, а экономика находится в состоянии стагнации, требования банков к потенциальным заемщикам будут ужесточаться.

«В связи со стремительным снижением уровня жизни, все большее количество людей нуждается в деньгах. И получить их будет больше неоткуда, придется занимать», — сказал он в беседе с URA.RU.

Гринберг подчеркнул, что поскольку проблема возвращения денег обостряется, напряжение банковской системы возрастает, а реакция банков вполне предсказуема.

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

В свою очередь директор института экономики и финансов Государственного университета управления Валерий Сенков заявил, что за ужесточением требований банков к потенциальным заемщикам стоит единый финансовый регулятор — Центробанк. «Сама эта система направлена на то, чтобы не допустить высокой долговой нагрузки на физические лица», — отметил он в интервью изданию. По словам эксперта, с учетом того, что реальные располагаемые доходы падают, доступность кредита в новых условиях будет ответственной.

Ранее Центробанк решил ввести прямые ограничения на получение высокорискованных кредитов для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки.

Как сообщал ridus.ru, российские кредитные организации выступили против раскрытия причин отказов в кредитах. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Ранее соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите» внес в Госдуму парламент Калмыкии.

По действующему законодательству банки имеют право отказаться от заключения кредитного договора с клиентом без объяснений. Парламентарии считают, что кредиторы должны давать несостоявшимся заемщикам мотивированное объяснение с указанием причин отказа.

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Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа

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© Twitter/Geert Wilders

© Twitter/Geert Wilders

Предложение временного правительства Нидерландов о введении в стране комендантского часа из-за пандемии коронавируса поддержали в местном парламенте. На столь жесткие меры голландские власти пошли впервые со времен Второй мировой войны.

С 23 января жителям Нидерландов будет запрещено появляться на улицах с 21:00 до 04:30. Исключение сделано лишь для одного члена семьи, выгуливающего собаку, а также для тех, кто возвращается с работы при наличии специального разрешения от работодателя.

Работать по ночам по-прежнему смогут сотрудники служб экстренной помощи, а также доставка продуктов питания. За нарушение режима комендантского часа предусмотрен штраф в 95 евро.

Парламент Нидерландов поддержал введение строгих мер большинством голосов. Однако не все депутаты согласны с ними.

Лидер праворадикальной «Партии свободы» Герт Вилдерс напомнил о том, в стране и без этого действует «один из самых строгих карантинов в Европе». Введение комендантского часа указывает на бессилие и панику властных структур.

«Мы становимся узниками в наших собственных домах. В этом нет ничего веселого», — цитирует слова Вилдерса ТАСС.

«Партию свободы» поддержали «Форум за демократию» и «Денк», но большинство парламентариев выразили поддержку мерам временного правительства.

Пандемия стоила Нидерландам 13,3 тысяч жизней. Всего в стране с 27 февраля 2020 года заразились свыше 932 тысяч жителей. В последнее время заболеваемость пошла на спад, но власти напуганы появлением в Европе новых штаммов коронавируса. Этим и объясняется введение комендантского часа.

С середины декабря 2020 года в Нидерландах действует крайне жесткий карантин. Работают только магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Люди измотаны «локдауном» и выходят на улицы. 17 января в Амстердаме произошли столкновения протестующих с полицией.

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