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Москвичку приговорили к исправительным работам за фейк о коронавирусе

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Жительница Москвы, разместившая в Сети ложную информацию о том, что из одного учреждения столицы ночью вывозят тела умерших от коронавируса людей, была приговорена судом к шести месяцам обязательных работ.

Женщину признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, москвичка распространила на интернет-ресурсах фейк о том, что из одного учреждения в Крылатском по ночам вывозятся тела людей, якобы погибших от коронавирусной инфекции.

«Приговором суда Ольге Толокевич назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ», — цитирует Иванову «РИА Новости».

По ее словам, женщина признала свою вину в ходе следствия и объяснила, что мотивом распространения фейка стало желание увеличить количество подписчиков в соцсети, чтобы получать прибыль от размещения там рекламы.


Ранее ridus.ru писал о том, что СКР завершил расследование уголовного дела в отношении москвички Ольги Толокевич о публичном распространении заведомо ложной информации. В мае 2020 года в Сети появился видеоролик о том, что в Москве в одном из госучреждений ночью якобы тайно вывозятся тела людей, умерших от коронавируса. Женщина без какой-либо проверки разместила это видео в соцсети.

Также сообщалось, что Богородский районный суд признал популярного нижегородского журналиста и администратора Telegram-канала Александра Пичугина виновным в распространении фейков о COVID-19. Ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей за пост, опубликованный в Telegram-канале.

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