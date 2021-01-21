В ПФР назвали категории граждан, имеющих право досрочного выхода на пенсию

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что досрочно выйти на пенсию имеют право работники, условия труда которых признаны вредными и опасными. Это касается шахтеров, спасателей и водителей общественного транспорта.

Такой привилегией также обладают педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий (за выслугу лет) и жители Севера.

Для этих категорий граждан выход на пенсию остался в прежних возрастных границах, поскольку они имеют льготы по досрочному получению пенсии.

Как отмечается на сайте фонда, работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование, и большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

При этом пенсия оформляется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьному учителю, выработавшему в апреле 2021 года необходимый педагогический стаж, пенсия должна быть оформлена в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024-го.

На пять лет раньше общего пенсионного возраста выходят на пенсию жители Севера, однако теперь будут учитываться новые требования к возрасту. В ПФР уточнили, что минимальный северный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных районах. Сохранились также требования по общему страховому стажу: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

В фонде напомнили, что в 2021 году пенсии назначаются на 1,5 года раньше нового возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Это касается женщин 1965 года рождения и мужчин 1960 года рождения.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что медицинские работники, которые в период пандемии коронавируса в России работали с больными COVID-19, смогут оформить досрочный выход на пенсию. По новым правилам один месяц работы с коронавирусными пациентами приравнивается к трем месяцам обычного стажа. С учетом этого будет пересчитан срок выхода на пенсию для каждого конкретного медика.