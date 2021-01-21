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В ПФР назвали категории граждан, имеющих право досрочного выхода на пенсию

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что досрочно выйти на пенсию имеют право работники, условия труда которых признаны вредными и опасными. Это касается шахтеров, спасателей и водителей общественного транспорта.

Такой привилегией также обладают педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий (за выслугу лет) и жители Севера.

Для этих категорий граждан выход на пенсию остался в прежних возрастных границах, поскольку они имеют льготы по досрочному получению пенсии.

Как отмечается на сайте фонда, работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование, и большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

При этом пенсия оформляется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьному учителю, выработавшему в апреле 2021 года необходимый педагогический стаж, пенсия должна быть оформлена в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024-го.

На пять лет раньше общего пенсионного возраста выходят на пенсию жители Севера, однако теперь будут учитываться новые требования к возрасту. В ПФР уточнили, что минимальный северный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных районах. Сохранились также требования по общему страховому стажу: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

В фонде напомнили, что в 2021 году пенсии назначаются на 1,5 года раньше нового возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Это касается женщин 1965 года рождения и мужчин 1960 года рождения.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что медицинские работники, которые в период пандемии коронавируса в России работали с больными COVID-19, смогут оформить досрочный выход на пенсию. По новым правилам один месяц работы с коронавирусными пациентами приравнивается к трем месяцам обычного стажа. С учетом этого будет пересчитан срок выхода на пенсию для каждого конкретного медика.

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Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа

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© Twitter/Geert Wilders

© Twitter/Geert Wilders

Предложение временного правительства Нидерландов о введении в стране комендантского часа из-за пандемии коронавируса поддержали в местном парламенте. На столь жесткие меры голландские власти пошли впервые со времен Второй мировой войны.

С 23 января жителям Нидерландов будет запрещено появляться на улицах с 21:00 до 04:30. Исключение сделано лишь для одного члена семьи, выгуливающего собаку, а также для тех, кто возвращается с работы при наличии специального разрешения от работодателя.

Работать по ночам по-прежнему смогут сотрудники служб экстренной помощи, а также доставка продуктов питания. За нарушение режима комендантского часа предусмотрен штраф в 95 евро.

Парламент Нидерландов поддержал введение строгих мер большинством голосов. Однако не все депутаты согласны с ними.

Лидер праворадикальной «Партии свободы» Герт Вилдерс напомнил о том, в стране и без этого действует «один из самых строгих карантинов в Европе». Введение комендантского часа указывает на бессилие и панику властных структур.

«Мы становимся узниками в наших собственных домах. В этом нет ничего веселого», — цитирует слова Вилдерса ТАСС.

«Партию свободы» поддержали «Форум за демократию» и «Денк», но большинство парламентариев выразили поддержку мерам временного правительства.

Пандемия стоила Нидерландам 13,3 тысяч жизней. Всего в стране с 27 февраля 2020 года заразились свыше 932 тысяч жителей. В последнее время заболеваемость пошла на спад, но власти напуганы появлением в Европе новых штаммов коронавируса. Этим и объясняется введение комендантского часа.

С середины декабря 2020 года в Нидерландах действует крайне жесткий карантин. Работают только магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Люди измотаны «локдауном» и выходят на улицы. 17 января в Амстердаме произошли столкновения протестующих с полицией.

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