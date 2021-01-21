Заступившегося за девушек бойца ММА приговорили к двум годам колонии

Боец смешанных единоборств (ММА) Максим Щербаков (Топор) был приговорен Хамовническим судом Москвы к двум годам колонии-поселения за то, что нанес травмы двум мужчинам, когда заступался за девушек.

Как рассказал адвокат осужденного Андрей Алешкин, Щербакова признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека в отношении двух и более лиц.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Щербаков сделал замечание двум мужчинам, которые в магазине приставали к девушкам. Хулиганы предложили спортсмену выйти на улицу и там поговорить, в результате чего боец нанес одному из них ушиб мягких тканей, а второму сломал челюсть.

По словам Алешкина, процесс над Щербаковым проходил с рядом серьезных нарушений. «Не были даже допрошены потерпевшие, суд даже никак нам не объяснил причину их отсутствия», — объяснил адвокат в беседе с ТАСС. Он уточнил, что не была допрошена одна из двух девушек, из-за которых начался конфликт.

Адвокат намерен обжаловать приговор, пока он не вступил в силу. До этого момента Щербаков будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что уфимец Владимир Санкин был приговорен к восьми годам в колонии строгого режима за убийство педофила, пристававшего к детям.



Позже в СМИ появилась информация о том, что версию о том, что Санкин защищал детей от педофила, придумали адвокаты, чтобы оправдать подзащитного в глазах общественности.