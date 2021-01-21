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Заступившегося за девушек бойца ММА приговорили к двум годам колонии

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© vk.com

© vk.com

Боец смешанных единоборств (ММА) Максим Щербаков (Топор) был приговорен Хамовническим судом Москвы к двум годам колонии-поселения за то, что нанес травмы двум мужчинам, когда заступался за девушек.

Как рассказал адвокат осужденного Андрей Алешкин, Щербакова признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека в отношении двух и более лиц.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Щербаков сделал замечание двум мужчинам, которые в магазине приставали к девушкам. Хулиганы предложили спортсмену выйти на улицу и там поговорить, в результате чего боец нанес одному из них ушиб мягких тканей, а второму сломал челюсть.

По словам Алешкина, процесс над Щербаковым проходил с рядом серьезных нарушений. «Не были даже допрошены потерпевшие, суд даже никак нам не объяснил причину их отсутствия», — объяснил адвокат в беседе с ТАСС. Он уточнил, что не была допрошена одна из двух девушек, из-за которых начался конфликт.

Адвокат намерен обжаловать приговор, пока он не вступил в силу. До этого момента Щербаков будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что уфимец Владимир Санкин был приговорен к восьми годам в колонии строгого режима за убийство педофила, пристававшего к детям.

Позже в СМИ появилась информация о том, что версию о том, что Санкин защищал детей от педофила, придумали адвокаты, чтобы оправдать подзащитного в глазах общественности.

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Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа

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© Twitter/Geert Wilders

© Twitter/Geert Wilders

Предложение временного правительства Нидерландов о введении в стране комендантского часа из-за пандемии коронавируса поддержали в местном парламенте. На столь жесткие меры голландские власти пошли впервые со времен Второй мировой войны.

С 23 января жителям Нидерландов будет запрещено появляться на улицах с 21:00 до 04:30. Исключение сделано лишь для одного члена семьи, выгуливающего собаку, а также для тех, кто возвращается с работы при наличии специального разрешения от работодателя.

Работать по ночам по-прежнему смогут сотрудники служб экстренной помощи, а также доставка продуктов питания. За нарушение режима комендантского часа предусмотрен штраф в 95 евро.

Парламент Нидерландов поддержал введение строгих мер большинством голосов. Однако не все депутаты согласны с ними.

Лидер праворадикальной «Партии свободы» Герт Вилдерс напомнил о том, в стране и без этого действует «один из самых строгих карантинов в Европе». Введение комендантского часа указывает на бессилие и панику властных структур.

«Мы становимся узниками в наших собственных домах. В этом нет ничего веселого», — цитирует слова Вилдерса ТАСС.

«Партию свободы» поддержали «Форум за демократию» и «Денк», но большинство парламентариев выразили поддержку мерам временного правительства.

Пандемия стоила Нидерландам 13,3 тысяч жизней. Всего в стране с 27 февраля 2020 года заразились свыше 932 тысяч жителей. В последнее время заболеваемость пошла на спад, но власти напуганы появлением в Европе новых штаммов коронавируса. Этим и объясняется введение комендантского часа.

С середины декабря 2020 года в Нидерландах действует крайне жесткий карантин. Работают только магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Люди измотаны «локдауном» и выходят на улицы. 17 января в Амстердаме произошли столкновения протестующих с полицией.

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