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Кириенко: оптимальный результат для «Единой России» на выборах в Думу — 45%

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Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, выступая на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, озвучил основные задачи по выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Оптимальным результатом для «Единой России» на выборах Кириенко считает получение 45% голосов избирателей. А явка на избирательные участки должна составить как минимум 45%. Об этом сообщили в беседе с РБК двое участников семинара.

Нынешний состав Госдумы Сергея Кириенко вполне устраивает, заявил один из собеседников РБК. По его словам, депутаты от парламентской оппозиции настроены, как правило, патриотично и, не смотря на имеющиеся разногласия с коллегами из «Единой России», работают на благо страны.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин тоже обратил внимание, что «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступают с патриотических позиций и «стремятся решать стоящие перед страной задачи».

«Подходы, инструменты решения этих задач разные, но цель у всех политических традиционных партий одна — благополучие и развитие страны», — подчеркнул президент.

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