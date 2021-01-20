найти ×
   
  • USD
    73.36
  • EUR
    89.15
СохранитьСохранено0
×

103164

Прокуратура США обвинила участников штурма Капитолия в сговоре

Small f632c44589
© AP/TASS

© AP/TASS

Федеральная прокуратура США обвинила трех участников штурма Капитолия в предварительном сговоре с целью помешать деятельности американского правительства. Это первое заявление о том, что протестная акция симпатизирующих действующему президенту США Дональду Трампу граждан готовилась заранее.

Обвинения предъявлены членам праворадикальный организации Oath Keepers. В качестве вещественных доказательств вины этих людей прокуратура представила их электронную переписку и записи с камер наблюдения в Капитолии, на которых десять человек в защитных шлемах с эмблемами Oath Keepers врывается в здание.

По данным прокуратуры, штурмовой группой Oath Keepers руководил 65-летний Томас Колдвелл. Во время атаки на Капитолий Колдвелл якобы получал сообщения, одно якобы выглядит так: «Все члены находятся в туннелях под Капитолием. Закрой их. Открой газ».

Кроме того, о штурме Капитолия Колдвелл написал на своей странице в Facebook. «Мы штурмуем замок… Я — замечательный подстрекатель», — приводит его пост «Радио Свобода».

Сам Томас Колдвелл отвергает все обвинения, называя их ложными.

Напомним, что митинг рассерженных трампистов закончился штурмом Капитолия и захватом здания прямо во время утверждения Конгрессом США результатов прошедшей избирательной кампании. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается, что в ходе столкновения с силовиками погибли четыре человека.

Представители Демократической партии США обвинили Дональда Трампа в подстрекательстве к восстанию и инициировали импичмент, а соцсети фактически лишили действующего президента единственного рупора, ведь официальные СМИ Трампа особо не жалуют. Демократы считают, что своими высказываниями о нечестности прошедших выборов Трамп пытался подтолкнуть граждан к восстанию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу
003800читать позжечитаю позже
Наука и техника
«Восхитителен»: пенис жука-убийцы возрастом 50 миллионов лет поразил ученых
202143читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«Как включить душ»: кот решил помыться самостоятельно

Задача оказалась трудновата.

2407777читать позжечитаю позже

Животные
«Сменил гнев на милость»: как поладили кот и пес14 января

Друзьями не рождаются, а становятся.

1906898читать позжечитаю позже