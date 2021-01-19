«Он заслужил»: в «Бессмертном полку» прокомментировали арест Навального

Блогер Алексей Навальный давно должен быть призван к ответу не только по делу «Ив Роше», но и за свои отвратительные выпады в отношении исторического прошлого нашей страны. Такое мнение высказала в интервью ridus.ru сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, комментируя задержание Навального в аэропорту Шереметьево.

Последний вопиющий случай — оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого Навальный назвал предателем и холуем. Я не знаю, насколько искренним было заявление Алексея. Вероятно, он просто хотел таким образом привлечь внимание к своей персоне. Но в любом случае позиция Навального в отношении ветерана представляется мне крайне непорядочной. Поэтому он, безусловно, должен за это ответить. Реплика в адрес Игната Артеменко возмутила очень многих людей самых разных политических взглядов. Это низкая игра, поэтому Навальный однозначно достоин наказания, — заявила Цунаева.

Напомним, Алексей Навальный был арестован до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Алексея ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.