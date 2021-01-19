Володин пообещал не допустить иностранного вмешательства в выборы
- 19 января 2021, 14:40
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
США и их союзники, страны — члены НАТО, обязательно попытаются вмешаться в избирательную кампанию по выборам в Госдуму. С таким предупреждением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством, поэтому важно приложить все усилия для недопущения иностранного вмешательства в наши электоральные процессы», — сказал Володин.
Он выразил уверенность, что россияне сделают свой выбор осознанно и свободно, без давления извне, как бы Западу ни хотелось «протащить своих представителей в органы власти РФ».
Вячеслав Володин призвал США «обращать, прежде всего, внимание на самих себя, а не учить другие суверенные государства, как им надобно жить».
Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами, — цитирует председателя ГД ТАСС.
Помимо этого, политик назвал ограничение доступа действующего президента США Дональда Трампа к соцсетям посягательством на свободу слова и «беспределом со стороны транснациональных IT- корпораций».
«Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран?» — вопрошает спикер Госдумы.
Володин предложил депутатам нижней палаты обратиться в международные организации с просьбой проанализировать сложившуюся в США ситуацию со свободой слова и выработать решения, которые позволят избежать подобного в будущем.
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