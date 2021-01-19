Володин пообещал не допустить иностранного вмешательства в выборы

США и их союзники, страны — члены НАТО, обязательно попытаются вмешаться в избирательную кампанию по выборам в Госдуму. С таким предупреждением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством, поэтому важно приложить все усилия для недопущения иностранного вмешательства в наши электоральные процессы», — сказал Володин.

Он выразил уверенность, что россияне сделают свой выбор осознанно и свободно, без давления извне, как бы Западу ни хотелось «протащить своих представителей в органы власти РФ».

Вячеслав Володин призвал США «обращать, прежде всего, внимание на самих себя, а не учить другие суверенные государства, как им надобно жить».

Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами, — цитирует председателя ГД ТАСС.

Помимо этого, политик назвал ограничение доступа действующего президента США Дональда Трампа к соцсетям посягательством на свободу слова и «беспределом со стороны транснациональных IT- корпораций».

«Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран?» — вопрошает спикер Госдумы.

Володин предложил депутатам нижней палаты обратиться в международные организации с просьбой проанализировать сложившуюся в США ситуацию со свободой слова и выработать решения, которые позволят избежать подобного в будущем.

