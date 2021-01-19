В ОНК рассказали, как чувствует себя Алексей Навальный в СИЗО

Никаких жалоб на какое-либо моральное или физическое давление со стороны основателя ФБК Алексея Навального, который был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января, нет. Об этом сообщили члены ОНК, посетившие оппозиционера в СИЗО.

Навальный прибыл в СИЗО № 1 в начале девятого вечера. Он успел позавтракать в полиции в Химках, а ужинал уже в СИЗО. Принял водные процедуры, был обеспечен постельными принадлежностями, бельем, необходимой посудой. Также был выдан ему гигиенический набор, всё, что положено, — рассказал представитель ОНК Георгий Волков.

По его словам, Навальный содержится в трехместной камере один, поскольку после прибытия из Германии он должен в течение 14 дней пройти карантинные мероприятия. У него есть холодильник, чайник, телевизор и горячая вода.

«Ему было ему разъяснено, что он может воспользоваться электронным сервисом „ФСИН-письмо“, чтобы заказывать необходимое питание и вещи через родственников. Алексей Навальный сказал, что рад снова оказаться на родине, поблагодарил нас за поддержку», — добавил Волков.

Навальный передал через ОНК родственникам список необходимых ему бытовых вещей, передает РАПСИ.

Напомним, Алексей Навальный был арестован до 15 февраля из-за многократных нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Кроме того, Алексея ждет судебное разбирательство по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

The Insider и Bellingcat обнародовали имена неких оперативников, которые, по их мнению, могут оказаться причастными к покушению на господина Навального. Все они якобы связаны с Институтом криминалистики ФСБ. Проведя анализ перечня авиаперелетов этих сотрудников и данных биллинга их телефонов, журналисты пришли к выводу, что оперативники следили за Алексеем с 2017 года.