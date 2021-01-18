Арктический танкер доставил газ по Северному морскому пути

Груз сжиженного природного газа (СПГ) был доставлен по Северному морскому пути арктическим танкером ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери».

Он завершил переход с Ямала до Берингова пролива 16 января.

Этот переход примечателен в первую очередь тем, что совершен в январе без ледокола.

Такой маршрут позволяет продавать газ значительно выгоднее, поскольку по нему доставлять газ на 40% быстрее, чем через Суэцкий канал, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы «Новатэка» и «Совкомфлота». Первая из этих компаний контролирует завод «Ямал СПГ», а вторая владеет танкером.

Отмечается, что эффективность поставок достаточно высока, так как продолжительность маршрута из порта Сабетта на Ямале до мыса Дежнева (конец Северного морского пути) составила 10 суток и 21 час.

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Как пишет издание, груз СПГ предназначен для азиатского рынка, на котором газ в последнее время значительно подорожал.

За первым газовозом следует такого же типа судно «Николай Евгенов». Вместе они поставят в регион порядка 140 тысяч тонн СПГ. При этом адресат не уточняется.

Ранее сообщалось, что Сербия начала получать российский газ по газопроводу «Турецкий поток». С 1 января 2021 года началась прокачка газа через пункт Киреево — Зайчар на границе Сербии и Болгарии. «"Газпром» начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту — через территории Турции и Болгарии", — говорится в сообщении «Газпрома». Ранее российский газ шел через Украину и Венгрию.