Стало известно об одном погибшем при сходе лавины на Домбае

В результате схода лавины в горах Домбая в Карачаево-Черкесии погиб один человек.

Об этом сообщил начальник ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев.

Он добавил, что спасательные работы все еще продолжаются.

«Одного человека нашли. Он погиб. Скорее всего, неместный», — сказал Чочаев в беседе с ТАСС.

По предварительной информации, спуск лавины был принудительным, уточнили в оперативных службах. Ее длина составила 300 м.

Как заявил в интервью ФАН заслуженный спасатель России Андрей Легошин, следует незамедлительно прибегнуть к помощи собак, если они есть на территории горнолыжного курорта. В качестве основной причины схода лавины Легошин назвал плохую работу лавинной службы. По его мнению, тот факт, что под завалами оказались люди, стоит списать на расположение объектов инфраструктуры курорта в ненадлежащем месте.

В свою очередь альпинист и спасатель Денис Киселев рассказал газете «Взгляд», что перед активным воздействием на лавину, например, во время взрывов, следует заранее оповещать людей и оцеплять территорию.

Ранее сообщалось, что снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. Под снегом оказались два вагончика, где находится пункт проката горнолыжного снаряжения. Также было повреждено кафе. В момент схода лавины на трассе могли находиться от 4 до 12 человек.



По данным оперативных служб, пострадали четыре человека. Шестерым удалось выбраться из-под снега самостоятельно.