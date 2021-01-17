В районе крушения сухогруза в Турции спасли россиянина

Гражданин России был спасен в результате поисковых работ в районе крушения сухогруза «Арвин» у берегов Турции в Черном море.

Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Турции.

В дипмиссии уточнили, что в настоящее время спасенный россиянин находится в госпитале города Бартын в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

«По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза „Арвин“ 10 человек — граждане Украины, двое — граждане РФ», — приводит ТАСС сообщение посольства.

Отмечается, что в числе шести спасенных оказался старший техник судна, россиянин Николай Кринов. Судьба другого гражданина России пока неизвестна.

© МВД Турции/ТАСС

Еще шесть членов экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщил агентству источник, знакомый с ходом поисково-спасательной операции. Он добавил, что сейчас она приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий и наступления сумерек.

Гражданство моряка, который погиб, пока не установлено, так как не проводилась процедура опознания, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По словам Кринова, крушение сухогруза произошло из-за плохой погоды.

Как известно, днем 17 января судно, следовавшее из Поти в Бургас, накрыла большая волна, в результате чего оно затонуло.

Построенный в 1975 году сухогруз «Арвин» (Arvin) до 1992 года ходил под российским флагом и эксплуатировался «Беломоро-Онежским пароходством». С 2016 года судно ходит под флагом Палау, его владелец — Arvin Shipping LTD.