Захарова рассказала о желании сторонников Трампа стать гражданами РФ

Опасаясь гонений и репрессий, некоторые сторонники действующего президента США Дональда Трампа интересуются получением российского гражданства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она рассказала, что это один из самых популярных вопросов, которые задают ей пользователи соцсетей.

Захарова уточнила, что поддерживающие Трампа американца боятся гонений и репрессий, поскольку США проводят такую политику не только в мире, но и в отношении собственных граждан.

«Нам бы не было никакого дела до этой ситуации, но в сочетании факторов, что это ядерная держава с самым масштабным военным бюджетом и та самая страна, которая бесконечно орудует незаконными санкциями в отношении нашей страны, и все это на фоне глубинного кризиса, который затрагивает каждого американца, вот это тревожит», — цитирует ее газета «Известия».

Она также отметила, что ситуация с прошедшими в США выборами отразила проблемы западного мира и архаичность американской избирательной системы.



Ранее сообщалось, что проживающий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден намерен получить российское гражданство.