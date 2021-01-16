Президент Гвинеи первым из африканских лидеров вакцинировался «Спутником V»

Глава западноафриканского государства Гвинея 82-летний Альфа Конде сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Эти кадры показал местный телеканал RTG.

«Президент республики в пятницу получил дозу „Спутника V“, чтобы побудить население вакцинироваться», — приводит «РИА Новости» комментарий из телерепортажа.

Отмечается, что Конде получил первую дозу вакцины в президентском дворце Секутурея в рамках второго этапа вакцинации российским препаратом, которая началась в Гвинее в конце декабря.

По данным Guineenews, Гвинея получила 55 доз «Спутника V». На первом этапе вакцинации в конце прошлого года прививки были сделаны 19 высокопоставленным чиновникам, в том числе министру обороны Мохомеду Диане.

Как сообщает AFP, Конде стал первым африканским лидером, отдавшим предпочтение «Спутнику V».

На сегодняшний день в Гвинее выявлено более 14 тысяч случаев COVID-19, скончался 81 пациент с коронавирусом.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ранее Спутник V" прошел регистрацию в первой африканской стране — Алжире, активно интересуются препаратом и другие страны Африки, в том числе Египет.



12 января замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гател объявил о достижении предварительного соглашения с Москвой об использовании до 24 миллионов доз российской вакцины.

Центрами распространения вакцины «Спутник V» в странах Латинской Америки являются Аргентина и Венесуэла. Власти этих стран первыми достигли соответствующих договоренностей с российской стороной.



Напомним, еще в начале октября прошлого года 50 стран оформили в России заказы в общей сложности на 1,2 миллиарда доз препарата разработки Центра имени Гамалеи.

