В РПЦ рекомендовали не участвовать в крещенских купаниях во время пандемии

В условиях распространения коронавируса участие в традиционных крещенских купаниях не принесет положительного эффекта, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В связи с этим он посоветовал верующим отказаться в этом году от купаний.

Митрополит Иларион также предположил, что вряд ли много людей решатся погружаться в прорубь.

«Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом», — приводит «РИА Новости» его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, он напомнил, что крещенские купания не являются церковным ритуалом или предписанием, в них участвуют исключительно по собственной инициативе. «Но в нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — добавил архиерей.

Как известно, Крещение — один из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в освящаемых прорубях. Этот праздник отмечают 19 января.

Ранее начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин заявил, что на крещенские купания люди приходят зачастую, чтобы «хайпануть». По его словам, многие из них при этом употребляют спиртные напитки.

В свою очередь врач-терапевт Людмила Лапа рассказала в беседе с ridus.ru о пользе и вреде этой зимней традиции, а также о том, как подготовиться к купанию в ледяной воде.