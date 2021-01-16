Финалисты «Цифрового прорыва» удостоены премии «Цифровые вершины 2020»

В Москве завершился финальный этап национальной премии «Цифровые вершины 2020». Мероприятие проходило в рамках Гайдаровского форума на площадке РАНХиГС. Среди получателей премии оказались финалисты конкурса «Цифровой прорыв». Онлайн-сервисы, созданные конкурсантами, были признаны лучшими в номинации «Нацпроекты в цифре».

В частности, победа была присуждена команде «Ферма КИВИ», разработавшей цифрового помощника для формирования и контроля поручений на производстве, В числе триумфатором есть также команда ITNavigator презентовавшая систему управления рационализаторскими предложениями для крупных корпораций, команда Lam: Code, представившая приложение для обучения английскому языку, команда «НЕО», создавшая платформу для формирования индекса IQ городов, и команда Exiting VIM, презентовавшая решение, которое позволяет агрегировать и передавать данные между организациями, определять основных потребителей данных и принимать управленческие решения.

Всего на участие в премии «Цифровые вершины» было подано 440 заявок из 55 регионов. Оценка проектов проводилась в два этапа.

В этом году у нас было впечатляющее жюри и по количеству, и по составу участников — 120 управленцев со всей страны, среди которых министры цифрового развития региональных правительств, вице-губернаторы, директора по цифровому развитию крупных компаний и госкорпораций, — рассказала Лариса Катышева, программный директор премии, директор Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» является частью платформы «Россия — страна возможностей». Платформа была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.