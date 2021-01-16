найти ×
   
  • USD -0.25
    73.55
  • EUR -0.39
    89.25
СохранитьСохранено0
×

-103937

Финалисты «Цифрового прорыва» удостоены премии «Цифровые вершины 2020»

Small f632c44589

В Москве завершился финальный этап национальной премии «Цифровые вершины 2020». Мероприятие проходило в рамках Гайдаровского форума на площадке РАНХиГС. Среди получателей премии оказались финалисты конкурса «Цифровой прорыв». Онлайн-сервисы, созданные конкурсантами, были признаны лучшими в номинации «Нацпроекты в цифре».

В частности, победа была присуждена команде «Ферма КИВИ», разработавшей цифрового помощника для формирования и контроля поручений на производстве, В числе триумфатором есть также команда ITNavigator презентовавшая систему управления рационализаторскими предложениями для крупных корпораций, команда Lam: Code, представившая приложение для обучения английскому языку, команда «НЕО», создавшая платформу для формирования индекса IQ городов, и команда Exiting VIM, презентовавшая решение, которое позволяет агрегировать и передавать данные между организациями, определять основных потребителей данных и принимать управленческие решения.

Всего на участие в премии «Цифровые вершины» было подано 440 заявок из 55 регионов. Оценка проектов проводилась в два этапа.

В этом году у нас было впечатляющее жюри и по количеству, и по составу участников — 120 управленцев со всей страны, среди которых министры цифрового развития региональных правительств, вице-губернаторы, директора по цифровому развитию крупных компаний и госкорпораций, — рассказала Лариса Катышева, программный директор премии, директор Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» является частью платформы «Россия — страна возможностей». Платформа была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Таких не берут в космонавты: вестибулярный аппарат кота не вынес игрушки
41031813читать позжечитаю позже
Юмор
Ничего не опрокинул: «кошачьи покатушки» на пылесосе сняли на видео
108140читать позжечитаю позже

главное


Еда
Можно ли наесться «гормоном счастья» за новогодним столом и не разжиреть

Ученые дают положительный ответ и советуют, как это сделать.

008074читать позжечитаю позже

Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-1930 ноября 2020

Химические вещества этих продуктов способны подавлять ферменты вируса.

5024759читать позжечитаю позже