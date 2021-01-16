Фейки недели: «порошок» для главы Забайкалья и смерть элитного дворника

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



«Волшебный порошок» для верующего губернатора

Анонимный Telegram-канал «Александр Саидович Умаров» сообщил, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов был госпитализирован в декабре прошлого года не по причине заражения коронавирусом, а из-за передозировки «волшебным порошком».

Информация быстро распространилась в СМИ, хотя Telegram-канал «Александр Саидович Умаров» имеет все признаки сомнительного источника: канал создан совсем недавно — 15 января, количество его подписчиков составляет всего 173 человека, а новость о наркозависимости Осипова была опубликована без всякого указания на то, где именно авторы заметки почерпнули столь скандальные сведения.

В администрации Забайкалья назвали публикацию о «волшебном порошке» губернатора фейком. Глава пресс-службы главы региона Ксения Хапицкая заявила, что «данные о вбросе» будут направлены в правоохранительные органы".



«Это клевета! Все забайкальцы знают, что Александр Осипов занимается спортом, что он верующий человек», — приводит слова Хапицкой «Чита.Ру».

Смерть личного дворника сестры Рогозина

Фейковой оказалась также заметка о трупе мужчины, найденном на территории расположенной в деревне Подушкино загородной резиденции Татьяны Филипповой — сестры генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Ранее издание Baza писало, что мертвый мужчина — 48-летний Дмитрий Сак, который отвечал за уборку участка Филипповой. Его тело обнаружил охранник резиденции. Рядом с трупом были обнаружены около девяти тысяч долларов наличными и початая бутылка водки. Как писали в СМИ, при осмотре тела полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти.

В пресс-службе Роскосмоса весьма резко отреагировали на сообщение о кончине Дмитрия Сака: «Слухи не комментируем. Тем более, если они связаны со смертью незнакомых нам людей».

По данным источника РИА Новости, Сак был гражданином Украины и умер еще 2 января от остановки сердца. Он не имел никакого отношения к сестре Рогозина.



Перечень титулов главы Роскосмоса

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин дважды пострадал на этой неделе от рук фейкоделов. Помимо слухов о трупе, найденном в доме его сестры, в интернете стала муссироваться информация о табличке с перечислением всех «титулов» чиновника, которая якобы висит в приемной Рогозина.

«Сегодня друзья прислали вот такую „табличку“ якобы из моей приёмной, которая распространяется в сети. Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской наб. Кому нужно распространять море фейков про Роскосмос и меня лично, и с какой целью? И ведь не лень же такое мастерить», — написал Дмитрий Рогозин в Twitter.

Подписчики главы Роскосмоса отреагировали на пост о табличке с иронией.



Кто-то из пользователей предположил, что автором фейка является Илон Маск, который «завидует успехам Рогозина в космической отрасли». А кто-то справедливо заметил, что шутке о табличке с титулами «сто лет в обед».

