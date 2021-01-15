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Китайская компания Xiaomi отреагировала на введенные против нее санкции США

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© Raysonho Open Grid Scheduler / Grid Engine

© Raysonho Open Grid Scheduler / Grid Engine

После того как китайский производитель смартфонов и электроники Xiaomi был включен в черный список для американских инвесторов, в компании выразили свое несогласие с решением администрации США и пообещали отстаивать свои интересы.

Как сообщается в официальном заявлении китайского техногиганта, Xiaomi выполняет требования законодательства и действует с соблюдением соответствующих законов.

Также отвергаются обвинения в том, что Xiaomi представляет собой «коммунистическую китайскую военную компанию», пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Xiaomi и еще восемь компаний КНР включены в список фирм, из которых американские инвесторы должны вывести свои активы до 11 ноября 2021 года. По словам действующего президента США Дональда Трампа, эти компании финансируют военно-промышленный комплекс Китая.

Помимо Xiaomi в списке оказались предприятия сферы телекоммуникаций и транспорта, включая авиастроительную корпорацию Comac, а также инвестиционные и девелоперские компании.

Как отмечает агентство, в январе 2021 года в США вступил в силу исполнительный указ Трампа о запрете операций с ценными бумагами «коммунистических китайских военных компаний».

Недавно компания Huawei сообщила о намерении продать свой бренд Honor дистрибьютору смартфонов Digital China и правительству Шэньчжэня. Таким способом Huawei рассчитывает избежать санкций, наложенных на нее правительством США в 2019 году.

© PA/TASS

© PA/TASS

Напомним, проблемы у Huawei с правительством США начались 1 декабря 2018 года, когда была арестована финансовый директор и заместитель председателя правления Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, дочь основателя компании Жэня Чжэнфэя. Спустя какое-то время ее выпустили под залог, но в июне 2020 года СМИ сообщили о документах, которые подтверждают непосредственную связь Huawei с фирмой Skycom Tech Co Ltd, осуществлявшей поставки запрещённого оборудования в Иран.

В результате Трамп внес Huawei в черный список и запретил ей продавать на территории страны какое-либо оборудование. Сразу же после этого американская компания Google объявила о прекращении сотрудничества, что означало, что все смартфоны Huawei отключат от системы Android.

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