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Юрист: ЕСПЧ не будет препятствовать аресту Алексея Навального

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Адвокат Каринна Москаленко раскритиковала Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) за намерение заменить основателю ФБК Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По словам Москаленко, при рассмотрении дела «Ив Роше» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дал четко понять, что в отношении господина Навального могут быть применены иски и штрафы, но преследовать его в уголовном порядке ни в коем случае нельзя.

«По мнению ЕСПЧ, в случае с Алексеем Навальным речь может идти о „чисто гражданско-правовых отношениях“, а не уголовном правонарушении», — уточнила госпожа Москаленко.

Адвокат Александр Зорин с мнением Москаленко категорически не согласен. Он напомнил, что национальные суды пользуются приоритетом в вопросах вынесения решений об индивидуальной уголовной ответственности граждан.

ЕСПЧ это полностью признает, а потому не требует от российских властей снять с Алексея Навального уголовное наказание. Также Европейский суд не настаивает на отправке дела братьев Алексея и Олега Навальных на новое рассмотрение. Очевидно, посыл заявления Москаленко коренным образом противоречит этому факту, — цитирует Зорина РАПСИ.

ЕСПЧ никогда не оспаривал решение российских судов о виновности Алексея Навального, а указал лишь на то, что судебная власть РФ «не в достаточной мере рассмотрела возражения подсудимого в связи с обвинениями в общем мошенничестве», добавил эксперт.

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Baza: в загородном доме сестры Рогозина обнаружен труп мужчины

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Деревня Подушкино. © Циан

Деревня Подушкино. © Циан

В Telegram прошли сообщения о том, что на территории загородной резиденции Татьяны Филипповой — сестры генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина — нашли труп мужчины, работавшего на участке.

По данным Baza, тело обнаружил охранник резиденции — он обратил внимание, что на участке давно не чистили снег, и позвонил своему помощнику Дмитрию Саку, занимавшемуся уборкой. Заметив, что Сак не отвечает, охранник зашел к нему во флигель и там увидел, что мужчина мертв.

Рядом с телом 48-летнего Сака были обнаружены около девяти тысяч долларов наличными и бутылка водки, часть которой кто-то уже успел выпить. Причина смерти работника пока остается неизвестной, хотя полицейские не обнаружили при осмотре трупа признаков насильственной смерти.

Резиденция Татьяны Филипповой находится в подмосковной деревне Подушкино. О самой Филипповой сообщают, что в 2005 году она баллотировалась в Мосгордуму по списку партии «Родина», которую возглавлял ее брат, но проиграла выборы.

В 2017 году крупный скандал вызвало назначение дочери Филипповой и племянницы Рогозина — Дарьи — на пост директора Сочинского национального парка. Эксперты подозревали, что женщина, ранее работавшая журналистом и декоратором и не имеющая отношения к лесу и охране окружающей среды, нужна на этой должности силам, желающим «продавить» строительство новых туристических комплексов в парке. В итоге Филипповой-младшей пришлось оставить должность.

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