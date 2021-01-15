Юрист: ЕСПЧ не будет препятствовать аресту Алексея Навального

Адвокат Каринна Москаленко раскритиковала Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) за намерение заменить основателю ФБК Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По словам Москаленко, при рассмотрении дела «Ив Роше» Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дал четко понять, что в отношении господина Навального могут быть применены иски и штрафы, но преследовать его в уголовном порядке ни в коем случае нельзя.

«По мнению ЕСПЧ, в случае с Алексеем Навальным речь может идти о „чисто гражданско-правовых отношениях“, а не уголовном правонарушении», — уточнила госпожа Москаленко.

Адвокат Александр Зорин с мнением Москаленко категорически не согласен. Он напомнил, что национальные суды пользуются приоритетом в вопросах вынесения решений об индивидуальной уголовной ответственности граждан.

ЕСПЧ это полностью признает, а потому не требует от российских властей снять с Алексея Навального уголовное наказание. Также Европейский суд не настаивает на отправке дела братьев Алексея и Олега Навальных на новое рассмотрение. Очевидно, посыл заявления Москаленко коренным образом противоречит этому факту, — цитирует Зорина РАПСИ.

ЕСПЧ никогда не оспаривал решение российских судов о виновности Алексея Навального, а указал лишь на то, что судебная власть РФ «не в достаточной мере рассмотрела возражения подсудимого в связи с обвинениями в общем мошенничестве», добавил эксперт.