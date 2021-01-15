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В МЧС призвали не участвовать в крещенских купаниях ради «хайпа»

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© Сергей Красноухов/ТАСС

© Сергей Красноухов/ТАСС

На крещенские купания люди приходят зачастую, чтобы «хайпануть», заявил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин.

Он добавил, что многие из них при этом употребляют спиртные напитки.

По словам Печенина, алкоголь может неблагоприятно сказаться на безопасности купающихся и на их здоровье.

«К сожалению, порой люди приходят не для того, чтобы соблюсти какой-то обряд, ритуал, а просто, как мы говорим модно, „хайпануть“ — пофотографироваться, выложить это в Сеть», — цитирует его «РИА Новости».

© pixabay.com

© pixabay.com

Печенин призвал воздержаться от таких необдуманных поступков. Он также отметил, что по его наблюдениям, на купания приходят много людей разных возрастов, как мужчины, так и женщины. Часть из них — действительно верующие люди, которые посещают перед купанием церковную службу, заключил сотрудник МЧС.

Как сообщили в «Роспотребнадзоре», в ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях. Для новичка даже краткосрочное нахождение в холодной воде может закончиться инсультом или инфарктом.

В основном неприятности от ныряния в ледяную воду наступают у неподготовленных людей. О том, как не стать таким человеком, ridus.ru писал в отдельном материале.

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Baza: в загородном доме сестры Рогозина обнаружен труп мужчины

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Деревня Подушкино. © Циан

Деревня Подушкино. © Циан

В Telegram прошли сообщения о том, что на территории загородной резиденции Татьяны Филипповой — сестры генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина — нашли труп мужчины, работавшего на участке.

По данным Baza, тело обнаружил охранник резиденции — он обратил внимание, что на участке давно не чистили снег, и позвонил своему помощнику Дмитрию Саку, занимавшемуся уборкой. Заметив, что Сак не отвечает, охранник зашел к нему во флигель и там увидел, что мужчина мертв.

Рядом с телом 48-летнего Сака были обнаружены около девяти тысяч долларов наличными и бутылка водки, часть которой кто-то уже успел выпить. Причина смерти работника пока остается неизвестной, хотя полицейские не обнаружили при осмотре трупа признаков насильственной смерти.

Резиденция Татьяны Филипповой находится в подмосковной деревне Подушкино. О самой Филипповой сообщают, что в 2005 году она баллотировалась в Мосгордуму по списку партии «Родина», которую возглавлял ее брат, но проиграла выборы.

В 2017 году крупный скандал вызвало назначение дочери Филипповой и племянницы Рогозина — Дарьи — на пост директора Сочинского национального парка. Эксперты подозревали, что женщина, ранее работавшая журналистом и декоратором и не имеющая отношения к лесу и охране окружающей среды, нужна на этой должности силам, желающим «продавить» строительство новых туристических комплексов в парке. В итоге Филипповой-младшей пришлось оставить должность.

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