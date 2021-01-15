В МЧС призвали не участвовать в крещенских купаниях ради «хайпа»

На крещенские купания люди приходят зачастую, чтобы «хайпануть», заявил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин.

Он добавил, что многие из них при этом употребляют спиртные напитки.

По словам Печенина, алкоголь может неблагоприятно сказаться на безопасности купающихся и на их здоровье.

«К сожалению, порой люди приходят не для того, чтобы соблюсти какой-то обряд, ритуал, а просто, как мы говорим модно, „хайпануть“ — пофотографироваться, выложить это в Сеть», — цитирует его «РИА Новости».

Печенин призвал воздержаться от таких необдуманных поступков. Он также отметил, что по его наблюдениям, на купания приходят много людей разных возрастов, как мужчины, так и женщины. Часть из них — действительно верующие люди, которые посещают перед купанием церковную службу, заключил сотрудник МЧС.

Как сообщили в «Роспотребнадзоре», в ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях. Для новичка даже краткосрочное нахождение в холодной воде может закончиться инсультом или инфарктом.

В основном неприятности от ныряния в ледяную воду наступают у неподготовленных людей. О том, как не стать таким человеком, ridus.ru писал в отдельном материале.

