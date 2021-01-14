«Ренессанс маккартизма»: эксперт объяснил охоту демократов на Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила решение руководства ведущих американских социальных сетей о бессрочной блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа. Она сравнила это решение с ядерным взрывом.

«Нанесён удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям. При этом им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже европейские политики — самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Чиновница отметила, что беспокойство по поводу блокировки аккаунтов Трампа выразили канцлер Германии Ангела Меркель, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок и многие другие.

Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев увидел в действиях социальных сетей ренессанс маккартизма.



Теперь совершенно понятно, что нахождение соцсетей и СМИ в руках частных компаний не является гарантией свободы слова. Напротив, такие соцсети и средства массовой информации довольно часто выступают в качестве ангажированных субъектов, действующих в интересах какой-нибудь одной политической силы и подвергающих жесткой цензуре тех, кто не соответствует заявленным ими политическим взглядам. В США, на мой взгляд, есть угроза возрождения маккартизма, причем в самом максимальном формате, предполагающим непримиримую борьбу со всяким инакомыслием. В результате мы можем увидеть, как двухпартийная система в США преобразуется в однопартийную, если, конечно, в интересах Демократической партии будет задействован весь государственный аппарат принуждения вместе с аппаратом крупных компаний, — пояснил эксперт.

Ранее социальные сети Facebook, Twitter, Instagram и YouTube заморозили аккаунты действующего президента США Дональда Трампа из-за его видеообращения к своим сторонникам, которые устроили многочисленную акцию протеста у Капитолия в Вашингтоне.

Напомним, что митинг рассерженных трампистов закончился штурмом Капитолия и захватом здания прямо во время утверждения Конгрессом США результатов прошедшей избирательной кампании. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается, что в ходе столкновения с силовиками погибли четыре человека.

Представители Демократической партии США обвинили Дональда Трампа в подстрекательстве к восстанию и инициировали импичмент, а соцсети фактически лишили действующего президента единственного рупора, ведь официальные СМИ Трампа особо не жалуют. Демократы считают, что своими высказываниями о нечестности прошедших выборов Трамп пытался подтолкнуть граждан к восстанию.