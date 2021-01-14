Психолог рассказал о влиянии удаленной работы на здоровье
- 14 января 2021, 17:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Никаких проблем со здоровьем во время удаленной работы не должно возникнуть при формировании правильных привычек, считает психолог Михаил Хорс.
Он уточнил, что, если работающий дистанционно сотрудник правильно распределяет свое время и регулярно делает перерывы, то это никак не сказывается на его состоянии.
Комментируя сообщение Минтруда РФ о том, что в России уже более 3,5 млн граждан продолжают работать в домашних условиях, Хорс отметил, что в течение дня необходимо проявлять физическую активность и уметь управлять своим стрессом. При соблюдении таких условий совсем неважно, где работает сотрудник: дома или в офисе.
«И здоровье его от этого не пошатнется, может, даже наоборот, не будет проводить время в дороге туда-обратно, — поделился эксперт своим мнением с ФАН. — Еще и высыпаться это поможет. Правильный сон — это тоже одна из здоровых привычек».
При этом психолог предупредил, что при склонности к обжорству или пьянству, а также несоблюдении режима правильного сна, переход на удаленку может значительно ухудшить качество жизни. По его словам, это касается и тех, кто не умеет управлять своими переживаниями.
Ранее в рамках Гайдаровского форума премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что формат удаленной работы не исчезнет после пандемии коронавируса.
Как писал ранее ridus.ru, эксперты предполагают, что сотрудники российских компаний и организаций будут трудиться в удаленном режиме работы не только в 2021 году, но и дальше. Это поможет снизить расходы на содержание офисов, инфраструктуру, а также прочие издержки. В пользу такого прогноза говорит и серьезное увеличение дистанционных вакансий.
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