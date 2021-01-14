Голливудский актер отказался сниматься из-за скандала

Американский актер Арми Хаммер, известный по фильмам «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Одинокий рейнджер» Гора Вербински и «Агенты А. Н.К.Л.» Гая Ричи, отказался сниматься в картине Shotgun Wedding («Брак под дулом дробовика»), где его партнершей должна была стать Дженнифер Лопес.

Причиной этого решения стал скандал, вызванный попавшими в Сеть личными сообщениями сексуального характера, якобы написанными актером.

«Я не отвечаю на эти идиотские заявления, но в свете жестких и ложных атак на меня в интернете я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца ради съемок в Доминиканской Республике», — сказал Хаммер в интервью Page Six.

Он добавил, что студия Lionsgate поддержала его в этом решении, за что он очень благодарен.

Представитель кинокомпании, отвечающей за производство ленты, сообщил, что Хаммера заменит другой актер.

Как пишет издание, скандал разгорелся в конце прошлой недели после того, как в Сеть попали якобы скриншоты сообщений Хаммера на тему секса и каннибализма. При этом подлинность этих сообщений так и не была установлена.

Ранее сообщалось, что экранизацию видеоигры Monster Hunter срочно редактируют по всему миру после того, как шутка с расистским подтекстом заставила изъять картину из китайского кинопроката.