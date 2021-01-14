Байден рассказал, как будет бороться с пандемией COVID-19 в США

План действий по борьбе с коронавирусом, обнародованный Джо Байденом, сосредоточен на кампании массовой вакцинации и более тесной координации действий между всеми уровнями правительства.

По мнению экспертов, новый план будет крайне сложно реализовать, так как страна находится на пике самой масштабной волны коронавируса. На сегодняшний день от него умерли более 380 000 американцев.

Байден надеется, что его многоуровневая стратегия, которая, как ожидается, будет подробно изложена в вечерней речи в четверг, 15 января, выведет страну на путь восстановления за три месяца.

Это будет трудно. Это будет нелегко. Но мы можем это сделать, — заявил Байден.

Избранный президент США просит американцев преодолеть чувство пандемической усталости и вновь начать носить маски, практиковать санитарную дистанцию и избегать скопления людей.

Основной курс противоковидной политики направлен на массовую вакцинацию. Байден поставил перед собой цель сделать 100 миллионов прививок за первые 100 дней на посту президента. Темпы вакцинации приближаются к миллиону прививок в день, но, чтобы заявленная цель была достигнута, они должны увеличиться вдвое.

Напомним, ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что коронавирус уйдет сам по себе. Президент говорил, что вирус исчезнет с наступлением более теплой погоды, поэтому американцы с самого начала расслабились и несерьезно относились к пандемии.



Но Байден видит пандемию как экзистенциальную угрозу. «Это моя главная забота — взять вирус под контроль», — сказал он на прошлой неделе.

До сих пор неясно, как новая администрация будет решать проблему низкого доверия к вакцине от коронавируса. Опросы показывают, что эта проблема особенно актуальна среди чернокожих американцев.