В Китае появились роботы для взятия мазков на COVID-19

В китайском городе Шэньян появились роботы, которые берут мазки из горла на коронавирус. Роботов создали с целью увеличения темпов тестирования в стране, чтобы не допускать небольших вспышек коронавируса.

Роботизированные манипуляторы были созданы для быстрого сбора проб и снижения риска перекрестной инфекции между людьми, — сообщают разработчики.

До сих пор в общественных местах китайцы ходят в масках, на входе в ТЦ измеряется температура, а при регистрации новых случаев коронавируса объявляется местный карантин. Даже два-три новых случая заболевания могут привести к локальному карантину.



Китайские эксперты здравоохранения считают такие меры предосторожности необходимыми, чтобы остановить эпидемию коронавируса.



Роботизированная рука, покрытая слоем защитного пластика, держит стандартную ватную палочку, которой берут пробу. Через отверстие в прозрачном защитном экране робот помещает палочку в ротовую полость и берет мазок.

Пока робота контролирует ассистент, но в будущем манипуляторы смогут брать анализы самостоятельно. Ассистент в защитном костюме находится рядом с роботом и управляет рукой-манипулятором с помощью камеры. Это позволяет точно взять мазок с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки.



Китай практически взял вирус под контроль с тех пор, как тот впервые появился в городе Ухань более года назад. Но в последние недели по всей стране возникают новые локальные вспышки. В КНР снова начали вводить карантин и организовали массовое тестирование миллионов граждан.

Более 20 миллионов китайцев в настоящее время находятся на карантине в северных регионах страны.