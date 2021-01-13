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Астрономы нашли самый далекий квазар во Вселенной

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NOIRLab / NSF

© NOIRLab / NSF

Астрономы из Университета Аризоны опубликовали исследование, в котором рассказали, что им удалось обнаружить самый далекий из видимых квазаров.

Находящийся примерно в 13 миллиардах световых лет от Земли квазар показывает, как первые сверхмассивные черные дыры повлияли на свои галактики. Напомним, квазары — это чрезвычайно яркие объекты в центрах некоторых галактик, которые состоят из сверхмассивной черной дыры, окруженной диском горячей плазмы.

Новый квазар получил название J0313-1806. Он был обнаружен астрономами с помощью телескопов из нескольких обсерваторий. Ученые подсчитали, что J0313-1806 находится на 20 миллионов световых лет дальше, чем предыдущий «рекордсмен», а его сверхмассивная черная дыра вдвое массивнее: она примерно в 1,6 миллиарда раз больше Солнца.

Существование такой огромной сверхмассивной черной дыры... появившейся всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва, поможет нам разгадать тайну происхождения сверхмассивных черных дыр, объяснили астрономы.

Исследователи сочли, что настолько огромная черная дыра никак не могла образоваться из коллапсирующей звезды, как это происходит с небольшими черными дырами. Вместо этого квазар должен был образоваться из черной дыры более чем в 10 000 раз массивнее Солнца, которая могла появиться в результате коллапса огромного количества газа под действием собственной гравитации.

© wikipedia

Квазар выбрасывает перегретый газ, который движется со скоростью, равной одной пятой скорости света. Этот квазарный ветер может в конечном итоге замедлить звездообразование в своей галактике, которая в настоящее время, кажется, производит новые звезды примерно в 200 раз быстрее, чем Млечный Путь, несмотря на то, что та галактика примерно в десять раз меньше нашей.

По словам ученых, дальнейшие наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба должны помочь разобраться в вопросе, как формировались подобные огромные квазары.

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