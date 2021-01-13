Астрономы нашли самый далекий квазар во Вселенной

Астрономы из Университета Аризоны опубликовали исследование, в котором рассказали, что им удалось обнаружить самый далекий из видимых квазаров.

Находящийся примерно в 13 миллиардах световых лет от Земли квазар показывает, как первые сверхмассивные черные дыры повлияли на свои галактики. Напомним, квазары — это чрезвычайно яркие объекты в центрах некоторых галактик, которые состоят из сверхмассивной черной дыры, окруженной диском горячей плазмы.

Новый квазар получил название J0313-1806. Он был обнаружен астрономами с помощью телескопов из нескольких обсерваторий. Ученые подсчитали, что J0313-1806 находится на 20 миллионов световых лет дальше, чем предыдущий «рекордсмен», а его сверхмассивная черная дыра вдвое массивнее: она примерно в 1,6 миллиарда раз больше Солнца.

Существование такой огромной сверхмассивной черной дыры... появившейся всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва, поможет нам разгадать тайну происхождения сверхмассивных черных дыр, — объяснили астрономы.

Исследователи сочли, что настолько огромная черная дыра никак не могла образоваться из коллапсирующей звезды, как это происходит с небольшими черными дырами. Вместо этого квазар должен был образоваться из черной дыры более чем в 10 000 раз массивнее Солнца, которая могла появиться в результате коллапса огромного количества газа под действием собственной гравитации.

Квазар выбрасывает перегретый газ, который движется со скоростью, равной одной пятой скорости света. Этот квазарный ветер может в конечном итоге замедлить звездообразование в своей галактике, которая в настоящее время, кажется, производит новые звезды примерно в 200 раз быстрее, чем Млечный Путь, несмотря на то, что та галактика примерно в десять раз меньше нашей.

По словам ученых, дальнейшие наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба должны помочь разобраться в вопросе, как формировались подобные огромные квазары.