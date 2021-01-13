Почему Ирландия стала самой опасной страной во время пандемии

В разгар третьей волны коронавируса Ирландия получила несчастливое звание страны с самой высокой скоростью передачи инфекции в мире.

На сегодняшний день в стране с населением в пять миллионов умерли 2397 человек. До недавнего времени власти Ирландии хвалили за то, что они смогли сдержать эпидемию во время первых двух волн.

В декабре в Ирландии был самый низкий уровень заболеваемости в Европейском союзе. Но уже сегодня она занимает первое место в мировой таблице по скорости роста числа случаев заболевания.

Согласно данным, собранным Оксфордским университетом, в понедельник было 1288 подтвержденных случаев на миллион населения, что ставит Ирландию, опередившую Чехию и Словению, на первое место. Всплеск заражения был зарегистрирован в стране 1 января, общее количество инфицированных превысило 93 тысячи. За неделю этот показатель вырос до 150 тысяч человек.

Несмотря на рост числа заболевших, глава службы здравоохранения Ирландии предупредил, что в больницах «нет напряжения» и врачи справляются с наплывом больных. Согласно вчерашним данным, с коронавирусом госпитализированы 1700 пациентов, что почти вдвое превышает пик, зарегистрированный в первой волне в начале 2020 года.

Ирландия вошла в число стран, которые ослабили карантин на время рождественских праздников. Пабам, ресторанам, спортивным залам, парикмахерским и небольшим магазинам разрешили возобновить работу в декабре. До этого в стране на несколько недель был объявлен карантин.

Решение о послаблении ограничений, как сообщается, противоречит совету Национальной группы по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения Ирландии (NPHET), которая рекомендовала сохранить более строгие меры.

В конце декабря Ирландия ослабила ограничения, позволив объединяться максимум трем семьям на время новогодних гуляний, поскольку власти обещали подарить гражданам традиционное Рождество. Главный санитарный врач Ирландии Тони Холохан сказал, что в результате декабрьских послаблений произошли значительные изменения.

На увеличение количества случаев заболевания в стране могло повлиять появление в декабре нового штамма коронавируса в Великобритании. Считается, что новый вариант SARS-CoV-2 передается на 70% быстрее.

Ирландия зафиксировала новый вариант коронавируса на Рождество. В понедельник, 11 января, представители здравоохранения заявили, что данные за первую неделю 2021 года показали, что новый штамм выявлен в 45% всех протестированных в этот период образцов.

Ирландия закрыла авиасообщение с Великобританией на период с 20 декабря по 9 января и теперь требует от прибывающих путешественников предоставить отрицательный результат теста.