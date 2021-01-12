Политтехнолог Минченко продолжит сотрудничать с партией «Новые люди»

Партия «Новые люди» опровергла распространенную накануне в СМИ информацию о прекращении сотрудничества с политтехнологом Евгением Минченко. В партии заявили, что и дальше намерены работать с Минченко.

Евгений — отличный политконсультант с заслуженной репутацией. Результатами первого этапа сотрудничества мы довольны. Как в части коммуникационного аудита, так и в плане стратегического взгляда на кампанию в Госдуму. Мы продолжаем консультироваться с Евгением по дальнейшему ее проведению, — сказали в пресс-службе «Новых людей».

Ранее сообщалось, что Евгений Минченко якобы не смог убедить лидера партии Алексея Нечаева в качестве своей стратегии, а потому был вынужден покинуть ряды «Новых людей».

По мнению политолога Марата Баширова, информационный вброс о прекращении контракта с Минченко — дело рук несистемной оппозиции, которую раздражает появление новых партий на политическом небосклоне России.

«Вбросы, на мой взгляд, связаны с тем, что „Новые люди“ оттягивают голоса граждан, которых представители несистемной оппозиции считают своими потенциальными избирателями. Кроме того, несистемной оппозиции очень не нравится появление новых партий, потому что подобное положение дел демонстрирует развитие политической системы России. Несистемные оппозиционеры привыкли критиковать власть за засилье стариков в законодательных органах нашей страны, а такие партии, как „Новые люди“, лишают их этой возможности», — пояснил Баширов.