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В чем главное отличие коронавирусной пневмонии от обычной

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© freepik.com

© freepik.com

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной.

Тяжелые осложнения при COVID-19 по сравнению с другими пневмониями могут быть связаны с длительным течением заболевания, а не с более тяжелой формой болезни, считают авторы исследования.

Вместо быстрого заражения больших участков легких вирус, вызывающий COVID-19, начинает действовать в нескольких небольших участках. Затем он захватывает собственные иммунные клетки легких и использует их для распространения по всему легкому в течение нескольких дней или даже недель. Это как многочисленные лесные пожары, распространяющиеся по лесу. По мере того как инфекция медленно перемещается через легкие, она оставляет повреждения на своем пути и постепенно ухудшает самочувствие больного, вызывая повреждение почек, мозга, сердца и других органов у пациентов с COVID-19, пишут авторы работы.

Это первое исследование, в котором ученые систематически анализировали иммунные клетки из легких пациентов с пневмонией COVID-19 и сравнивали их с клетками пациентов с пневмонией от других вирусов или бактерий.

В результате детального анализа исследователи определили критические цели для лечения тяжелой пневмонии SARS-CoV-2 и уменьшения ее повреждения. Мишенями являются иммунные клетки: макрофаги и Т-клетки.

© pixabay.com

© pixabay.com

Исследование предполагает, что клетки-макрофаги, обычно отвечающие за защиту легких, могут быть инфицированы SARS-CoV-2 и поэтому способствуют распространению инфекции через легкие.

Авторы работы отметили, что обычная пневмония гораздо опаснее коронавирусной, так как она развивается очень быстро. При ковидной пневмонии у медиков есть время, чтобы оказать помощь больному. У пациентов с коронавирусом пневмония будет длиться дольше и понадобится больше времени на восстановление, однако воспаление в их легких не такое сильное, как при обычной пневмонии.

Если в городе достаточно коек и медицинских работников, уровень смертности при коронавирусной пневмонии будет держаться на уровне 20%. Когда системы здравоохранения перегружены, смертность удваивается до 40%, — посчитали эксперты.

В новом исследовании ученые провели высокоточный анализ легочной жидкости 86 пациентов с коронавирусом, подключенных к аппарату ИВЛ, и сравнили его с легочной жидкостью 256 пациентов на ИВЛ, имевших другие виды пневмонии.

Ученые взяли клетки из легочной жидкости пациентов и изучили РНК и белки, экспрессируемые этими клетками, что позволило им определить, как эти иммунные клетки вызывают воспаление. Этот анализ и позволил выяснить, что коронавирус медленно и выборочно поражает здоровые клетки легких.

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