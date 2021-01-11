СМИ сообщили о готовящихся в США вооруженных акциях протеста

Начиная с этой недели и как минимум до инаугурации избранного президента Джо Байдена в США должны пройти вооруженные акции протеста.

Они планируются во всех 50 штатах и у Капитолия в Вашингтоне, сообщил журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР.

«Вооруженные протесты планируются во всех 50 штатах у заксобраний с 16 января как минимум до 20 января, и у Капитолия с 17 января до 20 января», — приводит Катерский указанные в документе данные.

По его словам, ФБР уже в курсе, что группа вооруженных людей собирается отправиться в Вашингтон 16 января.

«Они предупредили, что, если конгресс попробует отстранить президента через 25-ю поправку, случится крупное восстание», — цитирует журналист выдержку из документа.

Катерский добавил, что упомянутая группа призывает к захвату судов всех уровней и административных зданий в случае отстранения Трампа до инаугурации.

Тем временем в Конгрессе США обнародовали текст резолюции для импичмента Трампа.

Как писал ранее ridus.ru, по мнению демократов и части республиканцев, Трамп не может оставаться в Белом доме после штурма Капитолия, за который несет ответственность как подстрекатель.



Даже вице-президент США Майк Пенс не исключает применения 25-й поправки Конституции для отстранения Трампа, если тот станет более нестабильным. Как известно, 25-я поправка предусматривает автоматическую передачу власти в случае, если вице-президент и большая часть администрации заявят о неспособности главы государства выполнять полномочия и обязанности своего кабинета.



Ранее администрация ряда соцсетей (Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch и другие) заморозила учетные записи Трампа и части его сторонников. Вишенкой на торте стал вечный бан личного аккаунта Трампа в Twitter.

