Вильфанд предупредил москвичей об экстремальных холодах

Экстремально холодная погода ожидается в столице уже в середине текущей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что под такой погодой подразумевается температура воздуха в зимнее время как минимум на 7 градусов ниже нормы.

По его словам, с середины этой недели будет наблюдаться аномалия температуры в промежутках от -7 до -10 ниже нормы. Он отметил, что такого отклонения от нормы не было давно. Холодные воздушные массы придут из Сибири, с севера Красноярского края, уточнил Вильфанд.

«Три дня предполагается такой период. Может быть, и больше», — рассказал синоптик в беседе с kp.ru.

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Он добавил, что 14 января ожидается заметный снег, что принесет всем дополнительные проблемы, потому что снег в 3 миллиметра в Москве уже создает трудности для транспорта.

Вильфанд предупредил, что по прогнозам, эта неделя окажется по-настоящему морозной, поскольку столбики термометров будут опускаться до -25 градусов. Особенно морозными ожидаются среда, четверг и пятница.

Согласно предварительные расчетам, повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей, подытожил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что эта неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было последние два-три года.