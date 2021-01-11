Вильфанд предупредил москвичей об экстремальных холодах
- 11 января 2021, 20:39
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Экстремально холодная погода ожидается в столице уже в середине текущей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он пояснил, что под такой погодой подразумевается температура воздуха в зимнее время как минимум на 7 градусов ниже нормы.
По его словам, с середины этой недели будет наблюдаться аномалия температуры в промежутках от -7 до -10 ниже нормы. Он отметил, что такого отклонения от нормы не было давно. Холодные воздушные массы придут из Сибири, с севера Красноярского края, уточнил Вильфанд.
«Три дня предполагается такой период. Может быть, и больше», — рассказал синоптик в беседе с kp.ru.
Он добавил, что 14 января ожидается заметный снег, что принесет всем дополнительные проблемы, потому что снег в 3 миллиметра в Москве уже создает трудности для транспорта.
Вильфанд предупредил, что по прогнозам, эта неделя окажется по-настоящему морозной, поскольку столбики термометров будут опускаться до -25 градусов. Особенно морозными ожидаются среда, четверг и пятница.
Согласно предварительные расчетам, повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей, подытожил он.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что эта неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было последние два-три года.
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