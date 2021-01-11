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Российские ученые предложили бороться с коронавирусом при помощи радиации

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Российские ученые вместе с коллегами из Академии наук Узбекистана обнаружили, что слабые дозы радиации способны уничтожить SARS-CoV-2. Ученые предложили использовать слабые дозы радиации для лечения больных с коронавирусом.

Профессор УрФУ Анатолий Зацепин пояснил, что после попадания коронавируса в клетку молекула РНК деформируется, из-за чего она становится восприимчива к радиации. Если воздействовать на клетку малыми дозами радиации, то это убьет вирус, не причинив вреда человеку, уверены российские специалисты.

С вирусами при помощи радиации никогда не боролись. И, честно говоря, не очень вижу в этом смысла. С вирусом можно бороться абсолютно разными способами: и при помощи солярной кислоты или даже хлорки. Вопрос в другом — как это скажется на здоровье человека. Применять радиацию на больном кажется мне лишним. Использовать этот метод на улицах тоже бесполезно, так как там вируса нет, — пояснил ridus.ru академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Авторы нового исследования рассказывают, что идея убивать вирус при помощи радиации появилась еще во время первой волны коронавируса. В апреле группа узбекских ученых во главе с Борисом Оксенгендлером предположили, что радиация — это эффективный метод борьбы с вирусами.

© pixabay.com

И это относится не только к SARS-CoV-2. К радиации, скорее всего, вирус вряд ли приспособиться, а значит этот метод будет эффективен для новых штаммов вируса.

Помимо облучения больных, российские и узбекские специалисты предлагают использовать радиацию для дезинфекции транспорта, помещений и личных вещей.

Новая технология еще не одобрена, ученые все еще проводят лабораторные эксперименты. В ходе исследований специалисты выяснили, что даже минимальное «мягкое» воздействие радиации на вирус приносит положительные результаты.

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