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201409

Названо еще одно преимущество вакцины Pfizer

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Опубликовано новое исследование, посвященное эффективности вакцины от коронавируса компании Pfizer. Несмотря на то, что исследование довольно-таки узкое, специалисты считают, что это первый шаг к большой научной работе.

Так, стало известно, что вакцина Pfizer эффективна против мутировавших штаммов вируса, которые появились в Южной Африке и Великобритании.

Напомним, что вакцина от компаний Pfizer и BioNTech — это мРНК-вакцина, которая требует введения двух доз с интервалом в 21 день. В начале декабря специалисты FDA заявили, что преимущества вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech перевешивают ее недостатки и препарат следует одобрить для массового применения.

Вакцинация этим препаратом началась в США, Израиле, Великобритании и других странах.

После того, как в конце года были выявлены новые штаммы коронавируса, эксперты выразили озабоченность тем, будет ли вакцина эффективна против них. Считается, что британский и южноафриканский штаммы легче передаются от человека к человеку, что делает вирус еще более заразным.

© Zuma\TASS

Компания Pfizer объединилась с исследователями из Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне для проведения лабораторных тестов, чтобы выяснить, способна ли вакцина распознавать новый штамм.

В ходе исследования ученые использовали образцы крови 20 человек, получивших вакцину, во время тестирования препарата. Эксперимент показал, что вакцина может защитить от новых штаммов коронавируса. По крайней мере, вакцина способна увидеть новые варианты вируса, поясняют ученые.

Несмотря на небольшой размер выборки, главный научный сотрудник Pfizer доктор Филип Дормитцер назвал это «очень обнадеживающим открытием», потому что это решает главную проблему, беспокоющую людей по всему миру.

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