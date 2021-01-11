Врач объяснила, почему симптомы COVID сохраняются до шести месяцев

В ходе недавнего исследования, опубликованного в авторитетном журнале The Lancet, команда китайских ученых выяснила, что некоторые симптомы коронавируса могут сохраняться до шести месяцев.

В число этих симптомов входит ломота в мышцах, бессонница, быстрая утомляемость. «Ридус» пообщался с иммунологом Ириной Ярцевой, которая рассказала, почему так происходит.

Вряд ли спустя столько времени у людей сохраняются именно симптомы. Скорее всего, это уже последствия вируса. Может сохраняться слабость на каком-то уровне. Человек перенес стрессовую ситуацию, поэтому ему нужно время на восстановление. Например, после инфекционного мононуклеоза у людей могут быть до года увеличены лимфоузлы, может сохраняться слабость. Для некоторых вирусных заболеваний это характерно. Очень редко, но бывает, что и обоняние до конца не восстанавливается. Но это зависит от степени повреждения вирусом клеток головного мозга, которые отвечают за обонятельные рецепторы. Если они повредились очень сильно, то они могут долго не восстанавливаться, — рассказала ridus.ru член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

В новом исследовании приняли участие 1733 госпитализированных китайских пациента с COVID-19 из Ухани. За каждым пациентом наблюдали не менее шести месяцев.

Оказалось, что 76% всех пациентов сообщили по крайней мере об одном симптоме коронавируса, который сохранялся через шесть месяцев после начала болезни. Самыми частыми недомоганиями были утомляемость или мышечная слабость, о которых сообщили 63% всех пациентов.

Около четверти испытуемых рассказали о проблемах со сном, тревоге или депрессии. Более чем у половины были выявлены серьезные нарушения диффузионной способности легких, а их рентгенограммы грудной клетки показывали нарушения. Степень повреждения легких через шесть месяцев коррелировала с тяжестью заболевания во время острой фазы, пояснили китайские специалисты.