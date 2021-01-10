Арестован подозреваемый в ограблении банка в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу Эдуарда Окса, который подозревается в разбойном нападении на отделение банка в центре города.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Окс арестован до 4 марта 2021 года.

Ограбление произошло 4 января. Находясь в отделении Сбербанка на Сенной площади, злоумышленник похитил более 1 млн рублей, угрожая сотрудникам пистолетом.

Завладев денежными средствами, преступник скрылся с места происшествия.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого 9 января в Сочи. Им оказался 30-летний уроженец Хабаровского края, приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Свою вину задержанный признал. «Пояснил, что хотел помочь жене, дочке и маме», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как писал ранее ridus.ru, грабитель вынес из банка около 8 тысяч долларов и 500 тысяч рублей.

Незадолго до Нового года полицейские в Москве задержали мужчину, который за несколько дней до этого пытался под угрозой пистолета ограбить «Заубер банк». Выстрелив несколько раз, он скрылся без денег. Никто не пострадал.

При задержании подозреваемый, 29-летний уроженец Киргизии, оказал сопротивление полицейским.