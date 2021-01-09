Ученые совершили прорыв в изучении рака

Даже после самого успешного лечения онкологии врачи воздерживаются от употребления слова «вылечили». Различные виды рака имеют различную частоту рецидивов, и многие виды рака могут дремать в течение многих лет, прежде чем снова появиться и вызвать рецидив.

Понимание того, как именно эти раковые клетки дремлют и прячутся годами, до сих пор остается загадкой для онкологов. В новом исследовании ученые предположили, что все раковые клетки могут иметь способность входить в состояние спячки, чтобы избежать разрушения от химиотерапии.

А механизм, который будит эти раковые клетки, особенно напоминает процесс, используемый зимующими животными.

Опухоль действует как целый организм, способный перейти в состояние медленного деления, сохраняя энергию, чтобы помочь ей выжить. Это как животные, впадающие в зимнюю спячку, чтобы сохранить свои ресурсы. Похоже, что раковые клетки хитро адаптировали это же самое состояние для своего выживания, — говорит один из авторов исследования Кэтрин О’Брайен.

Доклинические исследования проводились на клетках колоректального рака человека. В лабораторных условиях исследователи обнаружили, что химиотерапия, по-видимому, приводит клетки к медленному делению.

Было обнаружено, что экспрессия генов раковых клеток в этом медленно делящемся состоянии очень похожа на экспрессию генов мышиных эмбрионов, когда они переходят в состояние спячки, называемое эмбриональной диапаузой.

Более 100 млекопитающих, от медведей до мышей, обладают способностью проходить эмбриональную диапаузу. Считается, что этот механизм запускается неблагоприятными условиями окружающей среды, заставляя организм существенно приостановить развитие эмбриона до тех пор, пока условия не станут более благоприятными для выживания.



Ключевой характеристикой эмбриональной диапаузы является клеточный процесс, называемый аутофагией. Новое исследование показало, что раковые клетки используют тот же самый механизм аутофагии, чтобы войти в спящее состояние и избежать разрушения от химиотерапии. Когда аутофагия была подавлена, исследователи обнаружили, что раковые клетки не могли войти в спячку и были эффективно убиты химиотерапией.