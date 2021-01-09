Спустя год в Швеции вводится закон о коронавирусе

Парламент Швеции на днях принял закон о пандемии, дающий правительству новые полномочия по сдерживанию распространения COVID-19 в стране. Ранее Швеция более лояльно подходила к вопросу сдерживания коронавируса, и в самом начале пандемии не вводила карантин.

Власти были уверены, что отсутствие строгих ограничений приведет к тому, что в стране быстро появится коллективный иммунитет. Но этого не произошло.

Швеция попала в заголовки газет по всему миру, никогда не вводя карантина, как в других странах Европы, но страна изменила свое отношение к пандемии в последние месяцы, когда число заболевших стало резко увеличиваться.

Новый закон, который вступает в силу в воскресенье, 10 января, позволит правительству закрыть предприятия, торговые центры или общественный транспорт на время карантина.

Правительство сегодня не приняло никакого решения о закрытии предприятий, но у нас появились полномочия это сделать в любой необходимый момент. Правительство также сможет устанавливать ограничения на количество людей, допускаемых в определенные общественные места, — говорят представители власти.

На вопрос, почему закон был принят только через 10 месяцев после начала эпидемии, министр здравоохранения Лена Халленгрен ответила, что в этом не было необходимости весной и летом, когда уровень заболеваемости был низким.

В отличие от многих других стран, Швеция не имеет законодательства, которое позволяет правительству вводить карантин в мирное время, и даже с новым законом правительство не может приказать людям соблюдать самоизоляцию.

Органы здравоохранения также настаивают на том, что борьба с пандемией — это «марафон, а не спринт», и меры должны быть устойчивыми в долгосрочной перспективе. Столкнувшись с сильной второй волной, страна уже ужесточила превентивные меры с ноября прошлого года.

По мере того как число заболевших росло, власти призывали людей ограничивать посещение родственников и друзей. В пятницу, 8 ноября, правительство объявило, что запрет на публичные собрания более восьми человек, действующий с ноября, теперь распространится на частные собрания в общественных местах, таких как вечеринки или церемонии, но они все еще не являются обязательными для встреч внутри дома.

Правительство также объявило о новых правилах для спортивных залов, бассейнов, торговых центров и других магазинов. Эти заведения, начиная с воскресенья, должны будут следить за тем, чтобы не принимать больше посетителей, чем один на десять квадратных метров.

Страна с населением 10,3 миллиона человек пострадала гораздо сильнее, чем ее северные соседи, которые изначально ввели карантин. В четверг, 7 января, Швеция сообщила в общей сложности о 489 471 случаев COVID-19 и 9 433 погибших.