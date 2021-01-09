Стало известно, почему во Франции большинство против вакцинации

В то время как французские власти стремятся ускорить свою кампанию по вакцинации от COVID-19, местные жители не торопятся делать прививку от коронавируса.

Скептически относятся к вакцине и французские медики, чем еще больше внушают недоверие обычным гражданам.

Несмотря на то, что Франция была одной из первых стран, где начали разрабатывать вакцину от коронавируса, опросы показывают, что французы негативнее всех относятся к прививке. В остальной Европе большинство выражают свое доверие к вакцинам от коронавируса.

В конце 2020 года только 40 процентов французов планировали сделать прививку против коронавируса. В пятницу, 8 января, новый опрос общественного мнения показал, что этот показатель вырос до 56 процентов.

Но это все еще намного ниже среднего показателя по другим развитым странам. Пьер Верже, исследователь, изучающий отношение к вакцинации среди французов, объяснил, почему во Франции у людей такое недоверие к вакцине.



Около половины (47 процентов) из 1200 опрошенных врачей заявили, что они будут делать прививку от коронавируса. Остальные выразили сомнения в большей или меньшей степени: 29% сказали, что они возможно будут вакцинироваться, в то время как один из 10 опрошенных, то есть 10% заявили, что откажутся от прививки. Остальные опрошенные медики воздержались от ответа. Если уровень нерешительности среди врачей не снизится, это будет тормозом для проводимой кампании вакцинации, — считает французский эксперт.

Недоверие врачей беспокоит французское правительство, поскольку оно пытается ускорить темпы вакцинации в стране. Правительство Франции считает, что врачи общей практики играют жизненно важную роль в программе по вакцинации населения страны, насчитывающего более 65 миллионов человек, поскольку они способны бороться с широко распространенной дезинформацией