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Дональд Трамп заочно арестован за убийство Сулеймани

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© AP/TASS

© AP/TASS

Следственный суд Багдада выписал ордер на арест президента США Дональда Трампа, по приказу которого были убиты иранский военачальник Касем Сулеймани и заместитель лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Согласно законам Ирака, Трампу за умышленное убийство может грозить смертная казнь, передает «Интерфакс».

Сулеймани и Аль-Мухандис погибли в районе аэропорта Багдада в результате удара американского беспилотника. Решение о ликвидации двух ближневосточных военных и политических деятелей было принято Дональдом Трампом после атаки на военную базу США 27 декабря и нападения на американское посольство в Багдаде.

Иранский военачальник Касем Сулеймани

Иранский военачальник Касем Сулеймани

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушает принципы международного права и заслуживают осуждения.

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