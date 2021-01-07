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ВМС США начнут патрулирование у российских берегов в Арктике

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки начнут регулярное патрулирование у российских берегов Арктики. Об этом сообщил министр ВМС США Кеннет Брейтвейт.

По его словам, Америка будет действовать в Арктике «более настойчиво», чтобы «оспорить притязания России и Китая в этом регионе».

«Международное сообщество считает эти воды международными, и мы будем работать там. Это и есть более настойчивые действия, о которых мы говорим», — заявил Кеннет Брейтвейт.

Министр отметил, что США могут прибегнуть к аренде ледоколов у своих союзников, дабы сократить численный разрыв в обеспеченности судами подобного класса с РФ и КНР. При этом, указал Брейтвейт, преимуществом Соединенных Штатов в Арктике являются подводные лодки.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что многие государства стремятся завладеть арктическими ресурсами и транспортными путями, передает ТАСС.

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