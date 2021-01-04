Ученые разобрались в новом штамме коронавируса в Нигерии

Нигерийский вирусолог Санди Омилабу во время новогодних и рождественских праздников провел серию исследований, в которых занимался генетическим секвенированием SARS-CoV-2.

Ученый хотел узнать больше о штамме COVID-19 в стране, поскольку случаи заболевания в Нигерии увеличиваются.

Штаммы, обнаруженные в Великобритании и Южной Африке, сильно отличаются от штаммов, обнаруженных в Нигерии. Нет ничего необычного в том, что вирусы мутируют и вызывают новые штаммы. Нигерия наблюдает увеличение числа заболевших COVID-19, но местные эксперты пока не уверены, что это связано с новым штаммов, — рассказал ученый.

Вирусолог говорит, что собранная им информация об этом штамме поможет бороться с распространением коронавируса в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки с населением 196 миллионов человек. Нигерия подтвердила 89 163 случая заболевания COVID-19, включая 1302 смертельных исхода, согласно данным, полученным 3 января.

Что мы можем сказать клинически, так это то, что у нас больше людей заболевают тяжелым видом коронавируса. Также в Нигерии вирус стал более заразным. Сейчас один человек может распространить болезнь на четырех или пяти членов семьи , что является более высокой скоростью передачи, чем было зарегистрировано ранее, — пояснил нигерийский ученый Санди Омилабу.

Однако вирусолог предлагает не паниковать, а заняться изучением нового штамма. Поскольку лабораторная работа ведется, нигерийцы должны оставаться бдительными, чтобы избежать распространения вируса.

С появлением новых штаммов COVID-19 в Нигерии и Южной Африке Всемирная организация здравоохранения заявила, что Африке необходимо проводить больше исследований коронавируса.