Родителям детей из пробирки: что изменится в программе ЭКО в 2021 году
- 04 января 2021, 14:32
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Бесплодие — это, увы, актуальная проблема в наше время. Множество семейных пар не могут завести детей без вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и прибегают к ЭКО — экстракорпоральному оплодотворению.
В России эту процедуру можно сделать бесплатно по полису ОМС. С 2021 года вступает в силу новый приказ о ВРТ № 80, который внес свои коррективы в процедуру проведения программ ЭКО. «Ридус» пообщался с репродуктологом и выяснил, что изменится в программах ЭКО в наступившем году.
Действительно, произошли некоторые изменения в процедуре проведения программ ЭКО. В новом приказе регламентирована рекомендуемая длительность обследования по бесплодию, и она не должна превышать шести месяцев. Также произошло упрощение сдачи некоторых анализов. В частности, исключен такой вид исследований, как посев на микоплазму и уреаплазму. Данное исследование являлось архаичным, репродуктологи давно бились за его исключение из пунктов обследования пациентов при подготовке к ЭКО, и в настоящее время он исключен, — объяснила ridus.ru Младова Елена Сергеевна, репродуктолог, главный врач и генеральный директор института репродуктивной медицины REMEDI.
Важным в новом приказе является введение понятия ограничения к проведению лечения методом ЭКО. Одним из таких ограничений определен низкий овариальный резерв, в частности, снижение уровня антимюллерового гормона (АМГ) ниже, чем 1 и 2 нанограмма на мл.
Уровень АМГ у женщин показывает овариальный запас — количество яйцеклеток, которые могут созреть и быть оплодотворены. Чем АМГ ниже, тем меньше шансов у девушки забеременеть.
Также больше нет необходимости определять наличие ДНК-вируса герпеса в крови у пациентов перед планируемым проведением ЭКО.
Помимо прочего, в приказе для программ, которые будут проводиться в рамках территориальных программ ОМС, зафиксирована необходимость направления справки о проведенном лечении от клиники, где была выполнена процедура ЭКО, непосредственно в организацию, где было выдано данное направление.
По большому счету в 2021 году мы не ожидаем существенных изменений в протоколах ЭКО. Мы ждем некоторое несущественное упрощение на этапе обследования перед лечением с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Единственная сложность, с которой могут столкнуться пациенты — это снижение доступа к программам ОМС при низком запасе полноценных, качественных яйцеклеток в яичниках. Дело в том, что снижение овариального резерва определено, как ограничение к проведению программ ЭКО, — пояснила ridus.ru репродуктолог.
Однако, по мнению врача, для таких пациенток будут по-прежнему доступны коммерческие программы ЭКО.
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