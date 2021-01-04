Российские ученые восстановили облик скифских правителей

Команда специалистов из Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН реконструировала внешность скифских правителей из Долины царей Тувы.

Останки царя и царицы были найдены на территории Аржан-2 — археологического памятника в Республике Тыва.

Напомним, что скифы — древний кочевой ираноязычный народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. Скифы не имели письменности, от их языка известны всего несколько слов, поэтому археологи исследуют этот народ по захоронениям и сохранившимся артефактам.

Прямым потомком скифского языка в современный период является осетинский язык. Самым крупным памятником скифской культуры является курган Аржан-2, расположенный в Долине царей Республики Тыва, возле поселка Аржан.

Эта местность тщательно исследовалась с 1998-го по 2003 год совместной экспедицией Германского археологического института (Берлин) и Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Считается, что в этой местности жили скифы во второй половиной VII века до нашей эры.

При раскопках памятника были найдены не только единственные в своем роде артефакты, но и уникальный палеоантропологический материал. В частности, большое количество останков людей.

Недавно ученые из Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН решили восстановить внешность скифов по двум черепам, принадлежащих мужчине и женщине. Артефакты, найденные в захоронениях, указывают на то, что умершие были местной знатью, поэтому их условно называют «царь» и «царица».

В их захоронении археологи обнаружили большое количество золота, украшений, изделий из бронзы и железа.

Предварительные данные показали, что мужчина умер в возрасте 40−45 лет. Его рост составлял примерно 167−170 сантиметров. Особенности его зубной системы свидетельствуют о монголоидной примеси. «Царица» была женщиной возрастом 30−35 лет и ростом примерно 160 сантиметров. Для обоих характерна брахицефалия — относительно короткая и широкая форма головы.

С помощью современных технологий ученые смогли восстановить внешность царя и царицы. Несмотря на то, что у мужчины отсутствовала часть черепа, с помощью 3D-принтера специалистам удалось реконструировать внешность скифских правителей.