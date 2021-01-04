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В Израиле развернули самую масштабную кампанию по вакцинации от COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Власти Израиля заявили, что к концу января два миллиона человек получат две дозы вакцины COVID-19. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в Израиле проходит самая масштабная и быстрая массовая вакцинация от коронавируса.

Начиная с 19 декабря, когда в Израиль поступила первая партия вакцины, Израиль начал срочно прививать своих граждан. В Израиле одобрена американо-немецкая вакцина от компаний Pfizer-BioNTech.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля заявил, что кампания по вакцинации стартовала слишком рьяно, поэтому, возможно, скорость вакцинации будет снижаться, чтобы сохранить запасы.

Вакцина должна вводиться двумя отдельными уколами с интервалом в три недели.

Мы замедляем темпы вакцинации первой дозы, так что мы можем сохранить резервный запас для второй дозы для всех тех, кто получил первый укол. Примерно пятая часть населения Израиля, начиная с медицинских работников и тех, кому за 60, к концу этого месяца сделали бы оба укола. К концу января у нас будет два миллиона жителей, большинство из которых пожилые, — заявили местные власти.

По состоянию на пятницу миллион человек в Израиле уже получили свою первую инъекцию.

© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Центральное статистическое бюро Израиля сообщило в своем заявлении на конец года, что население Израиля составляет 9,29 миллиона человек. Эта цифра включает аннексированный Восточный Иерусалим, где израильский суверенитет не признается большинством международного сообщества.

Министерство здравоохранения сообщило в воскресенье, 3 января, что 435 866 человек в Израиле уже получили положительный результат на вирус с тех пор, как в феврале был зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания. Почти 3400 человек погибли. Также в Израиле зарегистрировано 18 местных случаев заболевания новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженным в Великобритании.

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