Трамп усомнился в достоверности статистики смертей от COVID-19 в США

Действующий президент США Дональд Трамп высказал свое убеждение в том, что статистика случаев заражения коронавирусом и вызванных им летальных исходов сильно завышена.

По его мнению, это происходит из-за используемой методики подсчета.

«У Центров по контролю и профилактике заболеваний смехотворные методы оценки по сравнению с другими странами», — пояснил Трамп на своей странице в Twitter.

Кроме того, он заявил, что некоторые страны тоже преднамеренно занижают данные и «очень неточно» отражают истинное число заболевших и умерших от COVID-19.

Как сообщает Worldometer, во всем мире коронавирусом заразились более 85 млн человек, а количество летальных исходов составило 1,85 млн.

В США число случаев COVID-19 превысило 20 млн. Скончались 358 704 человека.

За последние сутки в России выявлено 24 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимум с 25 ноября. Специалисты отмечают, что данная статистика связана с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников.

Более того, специалисты прогнозируют всплеск заболеваемости после новогодних каникул. Это связано с тем, что на праздники люди забывают об осторожности, зачастую не соблюдают социальное дистанцирование и не носят маски.

По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, ситуации с коронавирусом стабилизируется в России к концу февраля, а в Москве — к концу января.