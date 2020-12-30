«Мы к нему привыкнем»: вирусолог рассказал о будущем коронавируса

На что будет похож COVID-19 в будущем и когда он достигнет своей цели, рассказал профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация во всем мире стабилизируется, когда коронавирус станет эндемиком.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Хейманн сообщил, что коронавирус продолжит мутировать, пока не встроится в обычную жизнь людей, став эндемиком.

«До появления SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, которые сейчас гуляют по планете, были четыре эндемичных коронавируса — совершенно привычные, присущие нашей жизни», — объяснил Аграновский в интервью «Москва 24». По его словам, они вызывали легкие недомогания, сезонные ОРВИ, и в этом не было ничего экстраординарного.

Вирусолог подчеркнул, что коронавирус тоже постепенно станет таким же эндемиком. «Мы к нему привыкнем: у нас будет налажена вакцинация, мы научимся качественно лечить тяжелые случаи заболевания», — пообещал он.

По прогнозам Аграновского, для этого понадобится примерно год.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова объявила о завершении доклинических исследований антидота к коронавирусу. По ее словам, этот препарат не имеет аналогов, а его эффективность превышает 99%.