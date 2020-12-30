В больницах Калифорнии закончились аппараты ИВЛ

Больницы Южной Калифорнии уже давно переполнены пациентами с коронавирусом. И теперь клиники столкнулись с новой проблемой — нехваткой аппаратов ИВЛ.

Местные власти заверяют, что отсутствие аппаратов связано с перебоем поставок. В результате почти пять больниц Южной Калифорнии не могут обеспечить тяжело больных пациентов кислородом.

Помимо отсутствия кислорода, медики жалуются на устаревшее оборудование. Например, трубы в большинстве аппаратов ИВЛ выходят из строя и не справляются с нужным потоком кислорода.

Пациентам с коронавирусом обычно требуется от 60 до 80 литров кислорода в минуту, в то время как в больницах Южной Калифорнии некоторые аппараты могут давать только шесть литров в минуту.

Проблемы с кислородом возникли из-за недавнего всплеска заболеваемости коронавирусом и госпитализаций в округе Лос-Анджелес. Во вторник Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес объявил, что более 7000 пациентов с COVID-19 в настоящее время госпитализированы с вирусом, причем около 20% из них находятся в отделении интенсивной терапии.



По словам представителей здравоохранения, количество госпитализаций, о которых было сообщено во вторник, 29 декабря, почти на 1000% больше, чем два месяца назад.

Официальные лица опасаются, что из-за новогодних праздников поток пациентов может увеличиться.